工藝獎項聯合頒獎 陳景林摘國家工藝成就獎盼傳承

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（中央社記者王寶兒台北29日電）國家工藝成就獎、台灣工藝獎及台灣綠工藝認證3大競獎，今天首度聯合頒獎，匯聚職人力量。最受矚目的國家工藝成就獎由染織藝師陳景林獲得，他說，將在工藝傳承的道路上堅持不懈。

國立台灣工藝研究發展中心今天舉行「台灣工藝頒獎典禮」，文化部政務次長王時思指出，今年首度將3獎合一共同頒獎，旨在建構完整的台灣工藝生態系，獎項分別肯定代表台灣工藝成就的最高榮耀、呈現工藝人才生態系的台灣工藝獎及認證台灣工藝的品牌等，都將讓台灣工藝在國際舞台發光發熱。

國家工藝成就獎得主陳景林嫻熟染織技法，初期創作如織錦畫、浮雕與立雕式纖維藝術，後期投入研究與推廣，系列經典作品以關懷自然及展現台灣土地風采為特色。今天由王時思代表頒發獎項，感謝陳景林成為台灣工藝後輩的典範。

陳景林致詞表示，從事染織領域創作已逾40年，感謝文化部及工藝中心長期推動台灣工藝，以及一路提攜他與鼓勵他走上工藝創作道路的所有前輩與先進，讓他有機會在染織領域耕耘努力並獲肯定，因感念之心回饋自己所學予更多臺灣工藝後輩，在工藝傳承的道路上堅持不懈。

今年台灣工藝獎共有58件創作獎作品及5案協作獎案件，其中「創作獎」分為「工藝美術組」及「工藝設計組」，一等獎獲獎者分別為游嘉萍的金工創作「轉生I」及康怡茜的「竹藝六想」。

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游嘉萍表示，希望更多人可以直接透過感官，體驗創作背後的文化元素與故事背景；康怡茜則表示，手作工藝也可以成為精品，藉由台灣特色工藝原料竹材創作的竹手提包來為臺灣竹材發聲，體現更多樣化竹材樣貌。

台灣綠工藝（Taiwan Green Craft）共計47家品牌50組作品入選，獲台灣綠工藝認證廠商代表溪泉今天則感謝工藝中心的積極推動，在這世代可以接觸更多工藝領域，也感謝在台灣工藝各領域付出的所有人。（編輯：陳政偉）1131129