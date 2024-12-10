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頂溪國小學生逛小小書房初體驗 摸摸書各挑1本回家

2024/12/10 21:37（12/10 21:46 更新）
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新北市頂溪國小中年級學生10日在老師帶領下，就近參觀獨立書店「小小書房」，完成個人書店初體驗。圖為頂溪國小校長方文誼（左起）、小小書房店長劉虹風及老師們在店內合影。中央社記者邱祖胤攝 113年12月10日
新北市頂溪國小中年級學生10日在老師帶領下，就近參觀獨立書店「小小書房」，完成個人書店初體驗。圖為頂溪國小校長方文誼（左起）、小小書房店長劉虹風及老師們在店內合影。中央社記者邱祖胤攝 113年12月10日
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（中央社記者邱祖胤新北10日電）近年社區實體書店數量銳減，學童缺少逛書店生活經驗，今天新北市頂溪國小三、四年級學生在老師帶領下，就近參觀知名獨立書店「小小書房」，每人各挑1本書回家，完成個人書店初體驗。

參觀同學還事先製作了一本立體書「我想送你一份禮物」，全班耗時1個禮拜時間以手工製作，今天當場朗讀故事內容，讓店長劉虹風十分感動，學生們在獨立書店度過一個溫馨下午。

「小小書房」自去年開始推動「沃土計畫」，每名讀者來店原價買書的金額，會有10%留作基金，讓來逛書店的在學學生可免費挑1本書帶回家，兩年來已有20個班級參與這項計畫，讓閱讀土壤更加肥沃。

劉虹風接受中央社記者訪問表示，現在的孩子不像過去，出門上學、放學途中就能遇到書店，過去不管是小書店或唱片行都能為人們打開另一扇接觸世界的窗，當這些地方都消失了，孩子能停留的地方有限，「我們是不是能夠創造一個機會，讓孩子們有機會接觸書店」。

劉虹風說，近年有所謂「待用餐」等各種幫助弱勢的方式，事實上許多家庭沒有能力為孩子購買課外讀物，她希望透過這些機會，讓來自不同家庭的孩子能拿到自己喜歡的書，進而讓閱讀成為可以支持他們一生的事。

頂溪國小校長方文誼接受採訪表示，現在實體書店相當少，小朋友能親手摸到書的機會也變少，透過社區書店活動，讓學童體驗逛書店樂趣，進而養成閱讀習慣，其實非常有意義。

方文誼表示，頂溪國小一直持續在推廣閱讀教育，希望在各班創造一起閱讀的氣氛，並互相感染，畢竟課本知識有限，課外閱讀能擴增孩子們視野。

帶領同學前來參觀的頂溪國小陳老師表示，她希望同學不只是來這裡挑1本書回家，也要懂得回饋店家善意，因此1個禮拜前全班就開始討論這件事，各組提出精心構思故事，並上台簡報，最後票選出最受歡迎案例，然後全班分工合作開始，也擷取其他組同學好點子，最後完成這本獨一無二的手工書。

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「我想送你一份禮物」故事描述耶誕節前夕，忙著為耶誕老人挑禮物的藍精靈不小心撞到小文，於是送小文一個禮物，進而展開一段神奇「閱讀」冒險。

陳老師表示，同學們從發想到製作書的過程都非常投入，他們首先連結跟耶誕節有關的元素，進而想要表達對書店店長的感謝，因此特別融入了知識學習及愛惜書本觀念，對同學們而言，是一次相當寶貴經驗。（編輯：陳仁華）1131210

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