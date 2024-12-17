蔡康永獲選金石堂風雲人物 打破不領獎原則謝出版人

（中央社記者葉冠吟台北17日電）金石堂書店今天公布第40屆「年度風雲人物」暨「十大影響力好書」，年度風雲作家由蔡康永獲得，他更打破不領獎原則親自到場，感謝願意做出版、持續努力的人們。

本屆年度大賞頒獎典禮今天在金石堂汀州店舉行。蔡康永今年推出新書「蔡康永的情商課3」再獲暢銷佳績，他提到，自己是不領獎的人，參加典禮通常只主持或頒獎，這是他的情商訓練，一切都用平常心看待、不把別人的稱讚當一回事，因為一旦接受別人稱讚，也得接受別人怎麼罵自己。

蔡康永表示，今天他違背原則出席原因，一是金石堂的老闆請他吃過飯，二是他對書有特別情感，「我總是抱著諾亞方舟般、救書的心情買書，現在不買，感覺下禮拜就會絕版」。

蔡康永表示，每每看到冷門書籍推出，他就會翻到最後一頁，想知道到底是哪個出版社那麼勇敢，「今天在這裡見到好多新的、資深的出版人，謝謝你們，沒有你們，諾亞方舟就沒有書可以載」。

蔡康永很開心金石堂頒發的是年度十大「影響力」好書而非「暢銷書」，並強調「書會消失但影響力不會」。近期他為了宣傳新書參與許多Podcast、YouTube節目，「那些人也許不會買書，但他們會被書與作者講的話影響，會引用你的文字、會被你的想法打動」。

蔡康永分享，曾有朋友告訴他，AI能做很多事，卻無法享受寫作過程，這讓他瞬間被啟發，「AI也許會用大產量打敗我們，但奪不走我們寫書、做好書的快樂」。

本屆年度風雲出版人由鏡文學總經理董成瑜獲得。董成瑜謙虛表示，獲獎原因或許是她做了影集「八尺門的辯護人」獲得金鐘獎肯定。這幾年她在影視與文學產業間來回，觀察到不一定得是通俗文學或漫畫才能改編成影視，「只要寫得動人，有魅力的人物，能讓劇情推展的元素，就可以感動讀者與不同產業的人」，期待讓書承載更多可能性。

以溫暖筆觸跨界寫出「沒有門檻的幸福」一書的剪紙藝術家楊士毅，則獲得年度星勢力作家肯定。楊士毅今天帶著母親余含笑出席並緊緊牽著她的手，余含笑也用台語靦腆表示，「謝謝大家疼愛我這個頇顢（hân-bān）的兒子」。

楊士毅坦言，小時候家貧被欺負總覺得生活很苦，因此認為幸福更應該要簡單，才能面對生命裡的千辛萬苦，「最基本的幸福沒有門檻，只要你願意就能發生」，透露書中很多內容都是母親余含笑對他說的話。

楊士毅表示，母親總覺得自己學歷不高、怕跟兒子出門會丟臉，讓他更覺得要邀母親到場，當面告訴她：「這不是我的頒獎典禮，是妳的成果發表會。妳不是一世都沒做事，妳打拚的成果只是展現在我身上。做妳的兒子，我很幸福，妳是我的媽媽，我很驕傲。」

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本屆金石堂「十大影響力好書」以「故事的力量」與「智慧的啟發」為2大主題，展現時代風貌與社會反思，並深刻觸動讀者的情感與思維，作者暨歌手巴奈、Podcaster敏迪、前中研院語言學研究所長鄭秋豫等人也到場參與領獎。

今年的「十大影響力好書」，包含「第六十七隻穿山甲」、「黃色臉孔」、「Stay True保持真誠」、「世界上最透明的故事」、「不當世界的局外人」、「權力與進步」、「隱性潛能」、「巴奈回家」、「更新粒線體，根治慢性病」、「你忘了全世界，但我記得你」。（編輯：張雅淨）1131217