泰坦巨龍模型登台 拆展廳天花板秀龐大史前巨獸

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（中央社記者王寶兒台北18日電）每天需進食129公斤食物、恐怕比藍鯨還巨大，英國自然史博物館明天起在台展出巴塔哥泰坦巨龍骨骼模型，還需拆掉部分展覽天花板，才真實還原長達37公尺、總高可達8公尺的史前巨獸。

自然史博物館長格爾（Douglas Gurr）透過聯合數位文創表示，這檔巡迴展覽講述巴塔哥泰坦巨龍（Patagotitan mayorum）的驚奇生長歷程，觀眾將會了解如此龐大的動物如何生存。展中還分享巨大的大象、犀牛到更大的藍鯨，這些令人難以想像的動物都在生態系統中扮演重要角色。

格爾表示，不幸的是，這些動物正面臨因棲息地喪失、氣候變化及人類毀滅性影響等帶來的滅絕風險，希望這檔展覽能激勵觀眾成為地球的擁護者，以保護世界的生物多樣性，為未來世代奮鬥。

泰坦巨龍目前是地球史上已知的最巨大陸地生物，數百萬年前即存在。巴塔哥泰坦巨龍在2010年被發現，是所有泰坦巨龍中體型最為龐大者之一，當時1名阿根廷農民注意到地面上露出1塊巨大骨頭，科學家因而挖掘調查，重建出巴塔哥泰坦巨龍骨架。

聯合數位文創今天舉行媒體日參觀，分享展覽著重互動體驗，例如透過遊戲可知巴塔哥泰坦巨龍成長歷程、特徵等，還有體重機互動，觀眾可多人站上秤重區，根據人數加總體重，看看相對應體型與年齡的泰坦巨龍。此外，展中也展出擬真電動霸王龍、巴洛龍模型。

巴洛龍模型設置於展場入口，一旁還有蕨類樹模型，觀眾挪動蕨類樹向巴洛龍模型靠近，巴洛龍便會靠近做出啃食動作。有趣的是，若巴洛龍進食到一半移走蕨類樹，巴洛龍會面露不滿表情。

「史前巨獸：泰坦恐龍展」明天起至2025年4月6日展出，地點在國立台灣科學教育館。（編輯：張雅淨）1131218