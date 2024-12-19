在皇宮裡溜冰喝熱巧克力 巴黎冰雪大皇宮限時快閃

（中央社記者李若韻巴黎18日專電）號稱世界最大室內溜冰場「冰雪大皇宮」，正於巴黎大皇宮限時快閃中，自12月14日至明年1月8日，上午10時至凌晨2時，民眾可在著名玻璃屋頂古蹟下溜冰、看表演和喝熱巧克力。大皇宮館長說：「巴黎大皇宮始終是一座節慶聖殿」。

適逢耶誕假期將至，曾備受巴黎民眾好評的「冰雪大皇宮」（Grand Palais des Glaces），在歷經巴黎大皇宮因修繕關閉近4年後，今年再度重啟，邁向第7屆，但大皇宮的部分區域仍在施工中。

「冰雪大皇宮」所搭建的人工冰場滑道高達800坪，設在巴黎大皇宮內最著名的中殿（Nef）正中央，該建築擁有廣闊的玻璃鋼鐵屋頂，挑高45公尺，如一座巨大而豪華的透明溫室。

在日間，民眾可在陽光下溜冰，欣賞天色；到了夜晚，在巨大鏡面球與DJ現場放歌的氣氛下，這座自1900年因舉辦世界博覽會建設的古蹟，將化身為迪斯卡舞廳，並備有舞蹈表演、彩妝服務、與不間斷的飲食販賣區，在活動首日便吸引大批民眾到現場排隊等候。

巴黎冰雪大皇宮分上午、下午、夜間時段3個場次，夜間時段在巨大鏡面球與DJ現場放歌的氣氛下，化身為迪斯可舞廳，直到凌晨2時閉館。中央社記者李若韻巴黎攝 113年12月19日

一位巴黎居民帶著兩位青春期的女兒，在活動首日的夜間場次進場。她的兩位女兒在溜冰前，先在現場的化妝品牌贊助攤位，接受免費的彩妝服務；再到旁邊的攝影棚攤位，站在360度環形攝影機的中央，拍攝如MV般的自拍影片。她們向中央社記者說：「真好玩，還有影片可以做紀念！」

擅長以比喻引起話題、被法國媒體封為「很會辦IG型展覽」（Expo instagrammable）的大皇宮館長傅西里葉（Didier Fusillier），在15日接受法國國際廣播電台（France Inter）訪問時表示：「巴黎大皇宮一直以來都是一座節慶聖殿。它擁有巨大的空間，而且真的是空的，可以把整座凡爾賽宮裝進來，而支撐中殿的玻璃屋頂的鋼鐵，甚至比整座艾非爾鐵塔還要重。」

修繕費斥資5億歐元（約台幣170億）、預計在明年完成工程的巴黎大皇宮，已在今年巴黎奧運時首次亮相，此刻的「冰雪大皇宮」場地曾是擊劍賽場，絕美畫面登上世界各大新聞版面，並在眾多社群媒體間流傳。傅西里葉解釋：「在這個空間裡，什麼都有可能，每個人可以在此投射自己的想像力。展覽如果能驅動觀眾在自己的網路社群裡分享感受，為什麼不呢？」

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「冰雪大皇宮」依時間分上午、下午、夜間場售票入場，中間會清場，不得連續停留，成人票價在25至36歐元（約台幣850至1200元），兒童票價在15至36歐元（約台幣500至1200元），票價包含租用溜冰鞋，3歲以下免費，低於14歲的兒童需有家長陪同，現場並設有兒童專屬滑冰區域。

一位巴黎居民購票招待自己的朋友們進場，她向中央社記者表示票價合理，因為在不同的時段會感受到不同的氣氛。在巴黎奧運時期沒機會進入大皇宮的她們，藉由溜冰場門票，順便參觀中殿。已在冰道上滑了很多圈，正坐在飲食販賣區的民眾說：「溜冰會累的耶，我們已經消耗很多能量，現在要吃點東西休息一下！」。（編輯：周永捷）1131219

巴黎冰雪大皇宮為世界最大室內溜冰場，人工冰場滑道面積高達800坪。中央社記者李若韻巴黎攝 113年12月19日