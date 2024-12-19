吳睿哲設計「跳舞就是做很多動作」獲金蝶獎金獎

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（中央社記者邱祖胤台北19日電）第21屆「金蝶獎-台灣出版設計大獎」今天公布得獎名單，吳睿哲設計「跳舞就是做很多動作」一書，將每一頁書頁的展開當成舞台，創意巧思獲得本屆金獎。

根據台北書展基金會發布新聞稿，本屆計有220件作品報名，選出15件入圍作品，除了頒發金獎、銀獎、銅獎各1名及榮譽獎12名，人圍作品都將送至德國萊比錫書展角逐「世界最美麗的書」設計大賽。

評審團指出，這次金獎作品「跳舞就是做很多動作」，許多細節只在翻閱間才感受得到。隨著翻頁的同時，像揭開舞台上的紅幕，繪本從直式轉而橫式變成一個舞台，跟著紙偶舞者足尖點地的腳與舞鞋，每頁以童趣比例呈現的五線譜，讓整本書宛如看一場演出。

銀獎作品、廖小子設計的「阮劇團台語劇本集Ⅰ：熱天酣眠、愛錢A恰恰」，從封面到內頁承載著台灣早期庶民生活的喜與悲，而融合發財金金紙版型，是讓人眼睛為之一亮的台灣元素—燒金紙。

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銅獎作品、劉悅德設計的《空3祭》，記錄台南藝術活動「空山祭」2019到2024五年間的重要時刻。透過封面的透明塑膠書皮可讓人隨喜好任意拼貼靜電貼紙，感受專屬的「微策展」體驗，視覺設計運用帶有霓虹反光的銀箔紙及夜光油墨搭配厚重的油墨印刷，呈現夜晚山中的星點微光。

「2025台北國際書展大獎暨金蝶獎」頒獎典禮將於明年2月4日書展開幕典禮舉行，所有入圍作品將於台北國際書展「書展大賞館」精彩呈現。（編輯：李亨山）1131219