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2024年度十大藝文新聞 跨國合作展演包辦前5名

2024/12/25 17:16
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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）2024年度十大藝文新聞票選結果今天揭曉，榜首為「英國國家藝廊首度來台，梵谷、莫內及拉斐爾真跡於5月奇美博物館展出」，前5大都是跨國合作展演，顯示台灣與國際藝文產業間的緊密接軌。

由國立台北藝術大學藝術行政與管理研究所舉辦的「2024年度十大藝文新聞」票選活動今天揭曉結果，第2高票是「『梵谷：尋光之路』在富邦美術館盛大開幕，荷蘭真跡來台，用藝術家生命中的『光』策展」；第3高票是「巴黎文化奧運結合力與美，台灣藝術家展現自由多元」。

「坂本龍一逝世週年：重生最後的現場獨奏會『鏡：KAGAMI』」以及目前仍熱烈展出的「故宮『大美不言』特展璀璨登台，攜手巴黎裝飾藝術博物館、梵克雅寶展出260件精選珍藏」，分別拿下第4、第5高票。

其他十大藝文新聞，第6高票為「李安獲日本藝術大賞 岸田：嚴峻時代要相信藝術力量」；第7高票為「『2024台灣文博會』主展區大台南會展中心登場：超過570個參展品牌，商展、文化策展首度結合」；第8高票為「南美館2館將成國家美術館 2025年3月成立籌備處」。

「59處文資因震災受損 含鹿港天后宮、吉安慶修院」以及「富邦美術館將於5月初開幕，首屆『國際館長論壇』盛大登場，提出串聯全球國際網絡交流的架構模式」則因票數相同，同居第9位。

文化部長李遠透過預錄影片表示，這個十大藝文新聞票選很有意思，「你認為的大新聞，可能對別人來說是小事。」李遠舉例，比如作家楊双子作品「臺灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎，「聽起來好像只是一個獎，但背後代表的是40幾歲的作家這一代整個起來了，台灣文學被看見，這是大事。」

李遠也說，文化幣下修領取年紀以及台灣巴黎文化奧運成績亮麗，都很重要。

根據北藝大藝管所的新聞資料，今年一共收到1246份有效問卷，參與票選的民眾中，近6成為非藝文相關領域人員，首度超過藝文產業人員；參與票選性別比例，女性為男性的2倍。

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今天出席揭榜的，還有國立故宮博物院院長蕭宗煌、奇美博物館基金會董事長郭玲玲，以及富邦美術館副館長林羽婕等人。

北藝大副校長劉蕙苓表示，北藝大藝管所辦理年度十大藝文新聞至今已14年，「這已經變成北藝大藝管所的社會責任，我們也期望作為文化中介者，搭建起藝術與文化的傳播平台，使社會大眾對於藝文公共議題有更多的認識及討論。」（編輯：張雅淨）1131225

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