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鼓勵民眾在家說台語 文化部推培育台語家庭計畫

2024/12/25 18:21
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（中央社記者邱祖胤台北25日電）為鼓勵民眾在家說台語，文化部近期推動「培育台語家庭計畫」，文化部長李遠今天表示，每一個族群的母語都是主流，希望大家從家裡開始說母語，尊重每一個族群。

為強化母語傳承及使用，文化部繼原民會「族語家庭」、客委會「客語家庭」後，推出「培育台語家庭計畫」，今天在國立台灣博物館舉行「厝內的台語聲—培育台語家庭計畫」啟動記者會。

李遠致詞表示，看到開場小朋友用台語唱歌很感動，雖然他一直無法用很流利的台語講話，但他之前到台南演講時，一路從進場用台語和許多人寒暄開始，在那樣的台語氛圍下，他決定用台語全程演講，不會時就唱歌。期盼每個母語都成為主流，因為恢復每個母語的平等，也代表每個族群的平等。

關懷文教基金會董事長周清玉致詞表示，過去國家沒有正確的語言政策，使本土語言陷入危機，所幸近年在政府及各界搶救下逐漸恢復，反而最多人在說的台語最被疏遠，結果變成問題最大。

周清玉對於近年政府推動國家語言法感到欣慰，特別是文化部負責這項工作，但這不是只是文化部的責任，也是每個人的事，「我們的語言跟文化不分族群，每一個語言都是最美的，有賴大家一起來努力。」

根據文化部發布新聞稿，109年文化部「面臨傳承危機國家語言調查」、主計總處「109年人口及住宅普查」，均顯示年輕一代使用母語人口快速下降，目前除原民會已推出「族語家庭」、客委會「客語家庭」成功帶動新一波母語復振運動，文化部也依照部會分工，首先推出「台語家庭」計畫。

文化部說明，符合台語家庭的申請資格包含跨世代或婚姻兩類，家庭成員間2代（含隔代）的同住家人2人（含2人以上），或是具婚姻關係的夫妻、伴侶，即可提出申請。

依據語言使用狀況，希望重新學習台語，並以台語為溝通語言的家庭，可申請成為「預備台語學習家庭」；實際已使用台語為溝通語言的家庭，也就是能聽、說的，則可申請成為「預備台語文化家庭」。

符合資格的家庭登錄完成後，依據學習家庭、文化家庭兩類，完成各自規定的課程及活動集點以後，就可以正式成為「台語學習家庭」或「台語文化家庭」，並獲得台語獎勵金及抽獎機會。

詳情可至培育台語家庭計畫網站 https://tg.moc.gov.tw/ptgl-user-service/login.html查詢。（編輯：龍柏安）1131225

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