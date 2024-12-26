看海的日子爆紅拍續集 黃春明劇本完成40年未開拍

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（中央社記者邱祖胤台北26日電）作家黃春明小說「看海的日子」於1983年被改拍成同名電影造成轟動，片商當時打鐵趁熱要拍續集，邀黃春明親自寫劇本，完成至今40多年仍未能開拍，日前首度於新出版的「黃春明電影小說集」發表。

出版該書的聯合文學出版社總編輯周昭翡表示，黃春明親口證實，當年電影一上映就大受歡迎，一般電影院一天最多排5場，「看海的日子」排到6場，可見火熱的程度，電影公司便來商談拍攝續集事宜，黃春明也答應了，因此出現這部劇本形式的作品。

周昭翡告訴中央社記者，後來續集雖因種種因素始終未能拍成，時隔40年，黃春明卻始終記得這件事，也想發表，但苦無合適的機會，於是趁著今年出版「黃春明電影小說集」的機會，收錄了這部獨一無二的作品。

書中收錄7篇經典小說，包括「看海的日子」、「兒子的大玩偶」、「兩個油漆匠」、「蘋果的滋味」、「莎喲娜啦．再見」、「小琪的那一頂帽子」、「我愛瑪莉」，周昭翡說，這些作品過去曾分別收錄在黃春明不同的短篇小說集，也曾由皇冠出版社出版電影小說合集，這次特別加上「看海的日子（續集）電影劇本」，等於可以看到8篇黃春明與電影相關的創作，也了卻黃春明的一樁心願。

其中「看海的日子（續集）電影劇本」分場更多達99場，場景、對話、氣氛鉅細靡遺，黃春明更親自為電影寫宗旨及故事大綱多達5000字，堪稱教科書級的劇本示範。

書中還收錄多幀珍貴照片，由中影公司提供，除了陸小芬在「看海的日子」初為人母的悲欣交集，陳博正在「兒子的大玩偶」扮成小丑逗小孩等經典畫面，還有黃春明手繪「莎喲娜拉．再見」的分鏡圖，以及「兒子的大玩偶」電影主要創作群成員、也是「台灣電影新浪潮運動」重要推手們的大合照。

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周昭翡表示，黃春明創作力旺盛，今年又與繪本畫家薛慧瑩合著「巨人的眼淚」，獲得Openbook好書獎，可惜年中因心臟手術，須在家休養，未能出席重要場合以及接受訪問，不過年紀90歲的他仍心心念念創作。

周昭翡提到，明年台北國際書展活動，黃春明雖無法出席宣傳活動分享他的電影改編經驗，但出版社特別邀請曾改拍黃春明小說「蘋果的滋味」的導演萬仁，現身說法當年拍片的經過。（編輯：陳政偉）1131226

作家黃春明多部小說被改拍成電影，收錄7篇經典作品「黃春明電影小說集」，近期重新出版，書中還有黃春明手繪「莎喲娜拉．再見」的分鏡圖，足見黃春明對電影的投入與專業。中央社記者邱祖胤攝 113年12月26日