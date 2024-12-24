黃春明電影小說集重出 看海的日子續集劇本首公開

（中央社記者邱祖胤台北24日電）作家黃春明有多部小說被改拍成電影，其中「看海的日子」更受到大眾喜愛及肯定，時隔40年續集電影劇本首度公開，並收錄在重新出版的「黃春明電影小說集」中。

小說集收錄7篇經典小說，包括「看海的日子」、「兒子的大玩偶」、「兩個油漆匠」、「蘋果的滋味」、「莎喲娜啦．再見」、「小琪的那一頂帽子」、「我愛瑪莉」。

根據聯合文學發布新書資訊，1980年代台灣電影界掀起一股風起雲湧的「新浪潮」電影運動，一群年輕新銳電影導演從文學作品汲取靈感，此一時期最為重要的便是黃春明的小說。

新書資訊指出，黃春明擅長將底層人物的悲哀與喜樂、既卑微又尊嚴的眾生相，活靈活現地寫出來。如「看海的日子」刻劃委身青樓卻意志堅強、不向命運低頭的妓女白梅；「兒子的大玩偶」裡孩子看到父親真面目竟認不得而大哭的荒謬與哀傷；「兩個油漆匠」則揭示了原住民族和老兵在現代化都市底下的扞格不適。

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此外，黃春明亦有許多作品披露台灣在美日兩國經濟殖民下的社會圖像，如「蘋果的滋味」裡因車禍失去謀生能力的工人阿發一家，對咀嚼到洋人贈予的蘋果雀躍不已；「莎喲娜啦．再見」中被迫帶日本人到礁溪去嫖自己同胞姊妹的黃君；「小琪的那一頂帽子」、「我愛瑪莉」則描述小人物在工商社會下為了生存掙扎遭受經濟文化殖民的卑屈。

首度公開的「看海的日子續集電影劇本」，則描寫妓女白梅借種生下私生子，一心將他栽培長大成人，她不相信像她這樣出身、欠缺當一個母親條件的女性，孩子的將來就沒有希望。（編輯：李亨山）1131224