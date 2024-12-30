親子天下轉型數位 AI小幫手服務新世代讀者

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（中央社記者邱祖胤台北30日電）「親子天下」雜誌本月正式結束紙本服務，其實雜誌耗時2年推動轉型，已累積超過2萬訂戶，更利用16年雜誌內容龐大資料庫開發的「AI小幫手」，為新世代讀者帶來更有效率的服務，相關經驗為業界轉型帶來啟發。

「親子天下」創辦人及執行長何琦瑜接受中央社記者專訪表示，「親子天下」絕非無預警停刊，相反的16年來，每一年都要面對「資深」父母陸續「畢業」，一年比一年更年輕、閱聽行為更數位化的父母讀者進入，送往迎來間，親子天下必須隨時做好數位化的準備，以迎接挑戰。

何琦瑜表示，事實上「親子天下」從2008年創刊開始就同步在做數位內容，雜誌的兩塊核心服務：老師及父母，又是非常不同的兩個族群，因此他們自2014年嘗試把「教育」這塊切出來，架設「翻轉教育」網站，發現有非常穩定的流量，於是又在2022年開始推動「翻轉教育訂閱服務」，提供內容、社群及學習服務，成功吸引2萬多付費訂戶，免費會員也將近30萬人，為「親子天下」全面數位轉型帶來信心。

何琦瑜說，父母及親子社群的需求比教育市場更分眾、更複雜，0至6歲小孩父母和12至15歲青少年的父母，需求完全不同，過去用一本雜誌應對所有讀者的模式，其實不容易依照需求分齡分眾和客製化。譬如擔心腸病毒的學前兒父母，不一定對108課綱政策有興趣；看似父母都關注的雙語教育、閱讀習慣、情緒教育，不同年段都有不同的關注重點。

何琦瑜表示，數位轉型之後的「親子天下Premium」，訂戶除了可以定期閱讀重要的教育教養議題內容及專家學者的文章，也可以運用數位的資料庫服務，能夠滿足不同年齡段父母的痛點，譬如選擇學校資料庫、關鍵第一次兒童發展資料庫，結合親子天下長期累積的內容，用更友善數位的方式服務化，讓訂戶都可以根據自己的需求進行選擇。

「親子天下」也與時俱進開發了AI功能，整合過去16年親子天下的報導內容，和長期合作的醫生、專家、教授的專業資料庫，形成兩支分齡服務的AI小幫手：給學前幼兒父母的「黃瑽寧醫師AI小幫手」，以及適合學齡兒童青少年的「親子天下教養小幫手」。會員可以提出自身孩子的年齡、性別及所遇到的健康教養難題，AI可以隨時隨地整理出適合個別孩子的照護建議。

何琦瑜表示，這個轉型將使閱聽大眾不再像過去那樣被動式接收文章及推播內容，而是根據自身的需求找到適合自己的內容，透過各種不同的AI小幫手，「以後讀者也可以問AI，小孩現在發燒40度該怎麼辦，或者關於小孩的情緒問題可以怎麼處理」。

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何琦瑜說，「親子天下」多年來一直在思考轉型的方向，不能只是單純紙本轉數位，而是讓讀者除了閱讀內容之外，還能透過社群及學習平台服務，取得更多實際的幫助。親子天下付費訂戶也有每週定期的電子報，和不定期的專家直播課程，以及整合供應親子活動的訊息和優惠服務，提供更多符合現代人需求及閱聽習慣的服務。

數位轉型不是紙本的末日，將內容以更多元的方式成功轉到讀者的手上，進而創造商機，才是業者的挑戰與希望，「親子天下」的轉型，成功將提供親子、師生的內容服務，從傳統的雜誌轉向多元數位的服務，為產業帶來示範。（編輯：李亨山）1131230