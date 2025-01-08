文化部文化幣發放1週 已有80萬人領取

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（中央社記者趙靜瑜台北8日電）114年文化禮金自元旦開始發放，至今80萬人領取，領取率近4成，消費金額達7000萬元，集中16歲高中生。文化部長李遠在臉書表示，期待家長陪孩子透過文化幣，享受各種文化體驗。

李遠今天透過臉書表示，文化幣開始發放的第1天他很緊張，就像看選舉開票一樣，直接去現場盯住電腦看不斷增加的流量。結果元旦首日上午4小時就已湧入8萬人，估計人數最高的元旦中午，人數達4萬多人，系統運作一切順利。

根據文化部今天發布的新聞資料，今年除了延續發給16到22歲青年每人1200點文化幣之外，並首度推出13到15歲每人600點試辦計畫。文化部從領取率分析，領取率最高集中在也是「文化幣新鮮人」的16歲高中生，文化部也呼籲國中生和大學生，別忘了領取文化幣。

文化部分析數據，領取最為踴躍的是16到18歲高中生，領取率破50%，尤其今年也是首次領取的16歲，領取率最踴躍達52%，依序則為大學的41%，而這次往下發放的13到15歲「超級新鮮人」為25%。

文化部推估，目前因為還在期末考試，且國中生藝文消費可能多需家人陪同，文化部也呼籲家中有國中生，甚至有2012年出生已符合領取資格小六生的家長，迎接即將到來的寒假及春節，趕快與孩子規劃一趟藝文體驗。

文化部表示，分析目前已使用文化幣的國中生消費趨向，書店及出版業類還是最愛選擇，使用率占67%，流行音樂類則有21%，令人驚喜的是表演藝術及文化體驗占比近6%，可以看見未來可能發展趨勢。

進一步分析購票情形，扣合青年喜歡的動漫「超人氣動漫音樂祭」以及與學校合作專場的「經典動畫電影音樂會」成為熱門選擇。因此，除持續推出青年席位，「內容扣合青年喜好」、「與學校合作」等，也提供文化部及藝文團隊規劃吸引青年族群消費的參考。

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文化部指出，包含「表演藝術青年席位」、「獨立書店2點送1點」、「結伴看國片送百點」、「滿200點再抽文化幣」等優惠都持續推出。而引起眾多關注的「新朋友邀請碼」，已領取文化幣的青年只要邀2名新朋友領取文化禮金，即可獲贈30點，之後每邀1名朋友可再多獲得10點，回饋無上限。

李遠表示，希望有領取資格的青年學子大家一起用「文化幣」作為青春美麗的回憶，「對13歲到15歲的國小和國中生而言，可能比較陌生，希望家長有空也陪孩子們一起領一起花文化幣，一起享受各種文化的體驗。」（編輯：張雅淨）1140108