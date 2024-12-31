2025文化幣元旦開放領用 加碼試辦13至15歲每人600點

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）114年文化禮金向下扎根，除繼續發給16至22歲1200點，文化部推出13至15歲試辦計畫，每人發600點，不僅國中生，符合出生日期的小六生就能領取，明天上午8時開放領用。

文化部今天透過新聞稿分享，文化幣1點等於新台幣1元，可用於藝文消費折抵，領取使用期間自民國114年1月1日至12月31日止。

領取資格分為2種。出生在92年1月1日至98年12月31日的16至22歲青年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等，可領取1200點文化禮金；出生日期在99年1月1日至101年12月31日的13至15歲青年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等，可領取600點文化禮金。

文化部指出，文化禮金可用於超過1.8萬個藝文消費點，包含聽音樂會、看表演、看展覽、Live house、桌遊體驗、社區營造活動、逛博物館、文化體驗旅程；買書、買漫畫、買雜誌；手作DIY及工藝體驗、逛文化創意園區、聚落、文化場域之展會、市集；看國片、唱片行、樂器行等。

文化幣亦有各種回饋。多人同行看國片，只要其中一人單次使用文化幣購票消費達350點以上，即可獲加碼100點回饋點數，回饋次數無上限；在「書店及相關圖書銷售據點（適用點數放大專案）」的藝文消費點消費，使用文化幣2點馬上加贈1點，每人最高回饋當年度文化禮金的50%。

而使用文化幣消費單筆滿200點者享立即抽獎，抽獎次數不限，結果將於系統馬上呈現並立即可用；已領取文化禮金者，只要邀請2名新朋友成功領取即可獲贈30點，之後每成功邀請1名朋友，即可再多獲得10點，回饋無上限。

文化部提醒，文化禮金不可找零、轉售、兌換成等值現金，亦不可折抵藝文票券退換票衍生手續費；退換貨依店家規定辦理；114年12月31日前使用完畢，逾期失效，且不得用於餐飲相關消費。（編輯：張雅淨）1131231