2024年文化幣使用倒數9天 文化部籲16至22歲把握機會領取

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）首年常態化發放的文化禮金創下超過8成領取率，2024年文化幣使用最後倒數9天，文化部再次呼籲還沒領用的16到22歲青年，把握新增1200點零用金度過藝文年末的機會。

文化部今天發布新聞稿表示，2024年常態化文化幣，總計有150萬名16到22歲青年受益，從1月20日發放至今，已有近126.8萬名青年完成領取，為藝文產業帶來超過新台幣13.4億元的消費金額。

根據統計，到書店買書、漫畫仍是青年的最愛，占整體使用48%；再來則是看表演、聽音樂、玩密室逃脫等體驗行程，占整體18%；文創園區看展覽、手做DIY或逛市集則占17%。消費總額最高的書店，在2點送1點放大加碼加持下，獨立書店使用金額超過1.1億元，偏鄉也有9成以上的獨立書店受惠。

表演藝術方面，青年席位可自由選位享5折優惠價，總共售出5.1萬席青年席位，占文化幣購買表演票券逾3成以上。至於國片，配合陸續推出的「暑期馬拉松」、「金馬套餐」，為國片帶來16萬青年觀影人次，其中以青春片「青春18X2通往有你的旅程」榮登文化幣國片TOP1。

各縣市領取青年中，使用文化幣的比例不低於86%，顯示都會區與非都會區並沒有明顯差異，兼顧文化平權。文化部特別揭密不同年齡層的文化幣使用偏好，年齡越小在書店、流行音樂的使用越多；年齡越長的則越喜歡看表演、參與文創工藝等類型。

文化部也發現，青年對於使用文化幣習慣「分次慢慢花、謹慎消費」，而且善用各種加碼優惠，更有青年發揮E人的外向特質，透過邀請碼成功邀請218人領取文化幣，除了原有1200點，再賺2190點，榮登「文化幣人氣王」。

針對0403地震加碼的1200點花蓮專屬藝文振興文化幣，也吸引超過3萬名青年領取，其中外縣市青年高達2.2萬人，為自己再增加1200點文化禮金。

文化部提醒，2024年文化幣將在12月31日晚間11時59分截止使用，還未領用的青年只要「下載App、輸入身分資料、完成驗證」簡單3步驟，即可領到手。不管是「悲慘世界」音樂會或是狂美「讓我們從白雪公主開始」交響音樂會，都可購買青年席位進場觀看。（編輯：張雅淨）1131223