公辦好展票選 高美館「瞬間」展畢卡索真跡奪冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北19日電）「藝術家」雜誌舉辦「10大視覺藝術新聞」與「10大公辦藝術好展覽」票選結果出爐，故宮新添7件書畫國寶為年度最熱門新聞，公辦好展覽冠軍由展出畢卡索真跡的高美館展覽「瞬間」奪得。

「藝術家」雜誌今天發布新聞稿表示，10大公辦藝術好展覽冠軍由高雄市立美術館的「瞬間─穿越繪畫與攝影之旅」奪得，接續前5名為史博館「英風百年─楊英風藝術大展」、高美館「江賢二2023個展」、台北市立美術館「威廉．肯特里奇」展、故宮「大美不言─國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館及梵克雅寶典藏精粹特展」。

「藝術家」表示，高美館「瞬間」展或故宮「大美不言」展等，皆著重以機構藏品或私人收藏做為展示主角，回看不同的藝術形式在某段共處時空下，彼此之間應對進退的交流，以及各自向前演進所生發的多元樣態。而其他榜上有名展覽如楊英風展、江賢二展，則可見藝術家個人回顧展、藝術家研究展，仍然是深受觀眾喜愛的展覽類型。

前10大視覺藝術新聞自第1名至第5名依序為國立故宮博物院新添7件書畫國寶、「甘露水」首次以國寶身分赴日參展、國立歷史博物館整建完成對外開館、李遠出任文化部長、文化黑潮國際藝術展會公布補助名單引發議論。

第6名至第9名為倫佐．皮亞諾首件台灣作品富邦美術館開幕、台中市立美術館啟動營運且賴依欣出任館長、董陽孜受邀於大都會美術館大廳展出巨幅書法、文化幣之亂引發消費用途範圍議論，第10名由鄭淑麗獲第2屆LG古根漢獎及李石樵「橫臥裸婦」惹議撤除畫作事件並列。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「藝術家」表示，年度新聞排名可見民眾對國寶文物的關切，如故宮文物取得國寶文資身分及「甘露水」展出等。美術館的新生與蛻變同樣佔據重要名次，如史博館、富邦美術館等館所動向，另關於文化部長人選、文化幣等文化政策議題也受關注。

此次票選投票期間為11月26日至12月4日，共計有效投票人數3018人，是近年票選參與度最踴躍的一次。「10大視覺藝術新聞」票選對象納入1月1日至11月25日期間台灣重要的視覺藝術新聞；「10大公辦好展覽」以公立美術館於2023年11月27日至2024年11月25日期間開幕的展覽為主要對象。（編輯：李亨山）1131219