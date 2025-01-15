台灣工藝青年特展 53件作品探索創作「星軌」

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）工藝中心今天起舉辦台灣工藝青年特展，53件作品呈現工藝青年創作樣貌與職人故事，並以「星圖」為隱喻，呈現工藝青年在工藝宇宙的獨特軌跡，最終描繪充滿未來可能性的圖景。

國立台灣工藝研究發展中心1月15日至5月11日在工藝設計館舉辦「造物星圖：工藝青年朝向自我實現的職人軌道」展覽，6大主題區匯集23名青年、53件作品，以開放視角引領觀眾，從作品深入探索材質、技術與創作故事，見證工藝青年透過創作點亮屬於自己的星軌。

工藝中心今天對外宣傳，工藝中心主任陳殿禮表示，展覽聚焦青年工藝創作者多元實踐，展現技藝與思想探索之路，並展現青年作為未來工藝發展關鍵力量的重要性；面對台灣工藝人才青黃不接，工藝中心致力透過展覽、競賽、駐村計畫等，支持青年工藝創作者。

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策展人方敘潔說，展覽不僅關注工藝傳承，更在於探討當代創作者如何以技藝為媒介，將工藝從「造物」延伸為自我表達與社會回應的工具；工藝青年透過創作探索內外平衡，重新定義工藝在現代生活的角色，以個人特質融入創作，與文化對話，展現工藝多元可能性。

工藝中心表示，展覽帶領觀眾探索工藝青年結合地域文化、創意科技與實驗精神，從日常素材出發，創作出與地方深度聯結作品，並實現傳統技藝創新突破，同時揭示工藝青年在經濟創新、技藝精進、社會責任上多面實踐，並推動文化傳承與地方工藝復興。（編輯：謝雅竹）1140115