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總預算案三讀倒數 李遠：全力捍衛文化人尊嚴與價值

2025/1/20 13:58（1/20 14:31 更新）
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行政院20日舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會，行政院長卓榮泰（左2）、行政院秘書長龔明鑫（右1）與文化部長李遠（右2）等出席。中央社記者鄭清元攝　114年1月20日
行政院20日舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會，行政院長卓榮泰（左2）、行政院秘書長龔明鑫（右1）與文化部長李遠（右2）等出席。中央社記者鄭清元攝　114年1月20日
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（中央社記者葉冠吟台北20日電）針對立法院今明兩天將三讀通過中央政府總預算，行政院召開記者會，文化部長李遠與會表示，將全力捍衛文化人的尊嚴及價值，溝通到最後一刻，期盼把傷害損失降到最低。

李遠透過文化部新聞稿指出，從教文會的理性討論及審查，到近日立法院的黨團提案，他一直不斷地與許多立委溝通及說明，希望能說服撤案並支持文化部預算。

他表示，文化部本來就是一個很小的部會，預算規模也僅有不到新台幣300億元，一點點的預算刪減，對文化都將產生嚴重傷害，也因此讓許多隱身創作、從不談政治的文化人不得不站出來連署。

李遠提到，除了目前通刪的6.24億元，至今天以前的提案數還有刪減約24億元、凍結52億元，不僅是大家討論最多的公共電視預算，而是包含了出版、表演藝術、視覺藝術、影視音等文化藝術的所有領域。

李遠指出，再加上凍結業務費，等於活動、計畫可能到今年3、4月就必須中斷，許多早就展開籌劃的活動，如金曲獎、金鐘獎等重要獎項都將面臨無法繼續的可能。

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「文化人不是靠政府的補助」，李遠說，政府原本就應該創造一個環境，讓他們有機會出國展演、駐村、翻譯等。台灣曾經以電影超越日韓，此時必須急起直追，不能夠再落後於世界各國。

李遠強調，一定會爭取預算到最後一刻，全力捍衛台灣文化人的尊嚴及價值，「文化人不是靠向政府申請補助而創作，民間的力量強大，文化部的預算只是用於改善文化環境及促進文化產業的活絡」。（編輯：張雅淨）1140120

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行政院長卓榮泰（前中）20日上午舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算案」記者會，文化部長李遠（後右2）會中表示，將全力捍衛文化人的尊嚴及價值，溝通到最後一刻。（文化部提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月20日
行政院長卓榮泰（前中）20日上午舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算案」記者會，文化部長李遠（後右2）會中表示，將全力捍衛文化人的尊嚴及價值，溝通到最後一刻。（文化部提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月20日
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