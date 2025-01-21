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威尼斯雙年展台灣館設計 光明燈牆整面搬進義大利

2025/1/21 18:57（1/21 19:31 更新）
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第19屆威尼斯建築雙年展台灣館21日在成大舉辦1比1組裝記者會，搶先公開參展內容。全館以「島嶼」概念貫穿，正中間有一座台灣地形剖面，結合上方「科技島」，以電子紙輪播台灣地景照片。（國美館提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月21日
第19屆威尼斯建築雙年展台灣館21日在成大舉辦1比1組裝記者會，搶先公開參展內容。全館以「島嶼」概念貫穿，正中間有一座台灣地形剖面，結合上方「科技島」，以電子紙輪播台灣地景照片。（國美館提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月21日
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（中央社記者葉冠吟台北21日電）第19屆威尼斯建築雙年展台灣館參展計畫為「[無]信仰」，今天在成功大學舉辦一比一組裝記者會，公開亮相參展內容，以「島嶼」概念貫穿展場，還精心設置一面「光明燈牆」。

本屆台灣館參展計畫主題為「[無]信仰：漂蕩世界的台灣智慧」由策展人薛丞倫、協同策展人吳秉聲、蘇孟宗、江松長帶領國立成功大學團隊，以展覽、裝置、工作坊和論壇形式，探索並定義當代台灣建築師的「智慧」表現和未來設計的展場領域。

策展團隊認為，台灣的空間治理和發展都深受信仰與「無」信仰的辯證影響，因此本次展覽將分為3個面向探討。第1是「效率」，以台灣高鐵系統為案例研究，提出高鐵所建構的台灣大都會區帶及城鄉差距下的都市生態反省。

第2為「科技」，探索科技島之於生態島的兩個極端，以台南七股地區做為場域，思索綠能光電板所覆蓋的代價。最後是「控制」，在延展的基地函構與關係場域中重新審視各種與生態、文化及社交的衝突。

至於本次展場設計，策展團隊說明則採用「島嶼」概念貫穿全場，以「島—群島—半島」間的關係呈現信仰與「無」信仰間的張力，重新審視科技、環境與空間的複雜關係。

在展場正中央，有一座蜂巢紙切割出的台灣地形剖面，細密紋路如同時間在土地刻下的痕跡，結合上方「科技島」以電子紙輪播台灣地景照片，呈現半導體發展對台灣地景的影響，也引入都市熱島效應、能源分配等議題討論，全面探索科技與環境的交互關係，輔以16組研究書冊，以科技島嶼論述為序，開啟「無」信仰的觀展動線。

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展場周圍配置的展櫃則象徵環繞群島，將展示12組研究模型，內容聚焦台灣真實情境與議題，反映當代社會的挑戰與思考；其中一端的「光明燈牆」，如同於群島中設置的一座信仰半島，成為信仰核心並串聯起所有展櫃內容，營造統合與連結的視覺體驗。

特別的是，正式在普里奇歐尼宮展出時，展場唯一開啟的對外窗，即可望見威尼斯聖母安康教堂，象徵人文與信仰的起點。本屆威尼斯雙年展建築雙年展將於5月10日至11月23日義大利舉辦。（編輯：陳政偉）1140121

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第19屆威尼斯建築雙年展台灣館21日在成功大學舉辦1比1組裝記者會，介紹本屆參展內容及亮點，策展團隊出席開心合影。（國美館提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月21日
第19屆威尼斯建築雙年展台灣館21日在成功大學舉辦1比1組裝記者會，介紹本屆參展內容及亮點，策展團隊出席開心合影。（國美館提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月21日
第19屆威尼斯建築雙年展台灣館「[無]信仰」21日在成功大學率先曝光參展內容，其中「光明燈牆」如同於群島中設置的一座信仰半島，成為信仰核心並串聯起所有展櫃內容，營造統合與連結的視覺體驗。（國美館提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月21日
第19屆威尼斯建築雙年展台灣館「[無]信仰」21日在成功大學率先曝光參展內容，其中「光明燈牆」如同於群島中設置的一座信仰半島，成為信仰核心並串聯起所有展櫃內容，營造統合與連結的視覺體驗。（國美館提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月21日
第19屆威尼斯建築雙年展台灣館21日在成功大學舉辦1比1組裝記者會，本屆台灣館參展計畫主題為「[無]信仰：漂蕩世界的台灣智慧」，館內並打造「光明燈牆」，如同於群島中設置的一座信仰半島。（國美館提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月21日
第19屆威尼斯建築雙年展台灣館21日在成功大學舉辦1比1組裝記者會，本屆台灣館參展計畫主題為「[無]信仰：漂蕩世界的台灣智慧」，館內並打造「光明燈牆」，如同於群島中設置的一座信仰半島。（國美館提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年1月21日
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