金鐘獎迎60年 電視節目成BSB饒舌歌詞

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（中央社記者王寶兒台北25日電）金鐘獎今年迎來60週年，「大嘻哈時代」選秀節目選手共組男團BSB，在文總春節節目WE ARE回顧1970年代至今熱門台灣電視節目，以模仿聞名的郭子乾與陳漢典也客串演出。

2023年，YouTube統計台灣2023年度影片排行榜熱門影片冠軍，就是艾蜜莉在「大嘻哈時代」的表演歌曲「麻克與林送夫」，他將選手SAVAGE.M馬克、FRαNKIE阿法、阿夫Suhf寫進歌中，在節目結束後，4人也共組為BSB團。

在文化總會春節節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」中，「麻克與林送夫」化身春節賀歲歌曲，接下來BSB更輪番上陣，將台灣電視節目融入歌詞中，在「康熙來了」、「鐵獅玉玲瓏」、「周末連環泡」等節目佈景中歌唱。

郭子乾及陳漢典在歌曲間更驚喜帶來模仿秀，陳漢典以「康熙來了」主持人蔡康永、「分手擂台」主持人陽帆角色現身，而郭子乾則挑戰在約5分鐘內模仿10個角色以上，如孫越、張菲、司馬中原還有豬哥亮。

BSB團員一致表示看到郭子乾與陳漢典演出是「夢想成真」，艾蜜莉說，看到郭子乾扮演豬哥亮時，自己從頭到尾「雙手合十」，十分崇拜。4人從小都有熱衷收看的電視節目與台劇，艾蜜莉期待，希望節目能吸引許多人收看，有收看「大嘻哈時代」的觀眾會發現一些巧思。

除BSB團外，饒舌歌手高爾宣OSN、王ADEN及PIZZALI也帶來表演，展現台灣饒舌新世代面貌，3人一同演唱Hold On，而高爾宣及PIZZALI則分別Solo演出，PIZZALI還大秀肌肉。

此次3人合體演出，高爾宣自評88分，王ADEN也給出A級評價，PIZZALI則大讚有99分。王ADEN說，3人事前開嗓準備約15分鐘後就上台演出，過程中充分感受到現場觀眾熱情，到後台後，經紀人告訴他台下尖叫聲甚至大到收進他的麥克風，期待屆時播出。

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提及新年規劃，高爾宣說，去年較多時間都在巡迴演出，期待今年能推出新單曲，而王ADEN則預告下半年會推出新作，現在更計畫3人一起合作推出作品。PIZZALI表示，3人不會為此組成「男團」，「因為我們就是一家人。」

「2025 WE ARE我們的除夕夜」表演將在28日晚上7時播出，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus將同步以英語字幕播送。（編輯：龍柏安）1140125