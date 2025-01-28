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編舞家哈希德「無涯之軀」 攀岩搬進國家戲劇院

2025/1/28 11:16（1/28 11:26 更新）
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國家兩廳院台灣國際藝術節（TIFA）將推出法國夏佑劇院藝術總監哈希德（Rachid Ouramdane）作品「無涯之軀」，在舞作中將加入攀岩等元素。（兩廳院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年1月28日
國家兩廳院台灣國際藝術節（TIFA）將推出法國夏佑劇院藝術總監哈希德（Rachid Ouramdane）作品「無涯之軀」，在舞作中將加入攀岩等元素。（兩廳院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年1月28日
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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）國家兩廳院台灣國際藝術節（TIFA）將推出法國夏佑劇院總監也是編舞家哈希德的作品「無涯之軀」，舞作設計挑戰地心引力定律，將表演者推向頂峰，向自由、團結和表演致敬。

法國夏佑劇院總監哈希德（Rachid Ouramdane）表示，身為編舞家，他非常著迷動作之美，其次才是舞蹈之美，「過去我曾經與新馬戲演員一起工作，他們練習極限運動並不懼怕風險和恐懼，他們對內在脆弱事物的關注非常敏感，這讓我開始思考。」

哈希德12歲時因嘻哈舞開始接觸舞蹈，隨後接受古典與現代舞的密集訓練。1990年代他放棄生物學研究，全職投入舞蹈，並加入法國昂熱國家現代舞中心（Centre National de Danse Contemporaine）。哈希德創作主題圍繞個人經驗，如難民兒童和天災受害者，舞作結構分明又深富意涵。

這次哈希德結合極限運動與舞蹈的舞作「無涯之軀」，他希望透過表演表達「專注於由起飛、飄浮、失重、懸浮等狀態所引發的迷人感受」。這次也將邀請攀岩者科謝裡爾（Ann Raber Cocheril）在舞台上出現，與新馬戲演員一同參與表演。

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值得一提的是，國家戲劇院舞台屆時會設置一面巨大的攀岩牆，也會有長繩懸空橫越舞台，舞台搭配壯麗自然景觀以及攀岩者真正在戶外練習的驚險畫面。演出時攀岩者會與新馬戲演員透過肢體動作與彼此對話，感受彼此征服恐懼的瞬間。

2025 TIFA哈希德．烏蘭登「無涯之軀」將於3月28日到3月30日演出，地點在台北國家戲劇院。（編輯：龍柏安）1140128

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