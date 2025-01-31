「陌生之地」柏林發表 黃文鈴寫猶太人逃亡上海故事

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（中央社記者林尚縈柏林31日專電）旅德作家黃文鈴近日在柏林發表新作「陌生之地」，這部小說透過柏林與上海兩個家庭的故事，揭開一段鮮為人知的猶太難民史。黃文鈴表示，希望透過這本書，讓讀者看見動盪大時代中，人性光輝的良善。

「陌生之地」是一部橫跨歐亞百年的歷史小說，講述二戰時期柏林世代經營古董店的猶太家庭，為躲避納粹迫害，輾轉逃亡至上海，並在虹口與當地一戶開設照相館的家庭結識，建立深厚情誼的故事。

菜市場長大的黃文鈴特別關注小人物的生活，2015年歐洲難民危機爆發，原本在台灣媒體工作的她決定遠赴當時對難民敞開大門的德國，實地展開田野調查與報導。

除了因戰亂到德國尋求庇護中東與烏克蘭難民，在柏林作為獨立記者活動的黃文鈴也循著歷史足跡，回溯冷戰時期來到德國的南北越移民，以及二戰時代受納粹迫害流亡海外的猶太難民社群。

「陌生之地」新書發表會上，黃文鈴分享，曾在柏林猶太博物館看到一張由「中華民國」發出的國際疫苗接種證書，持有者是一名曾逃往上海的猶太難民。這張證書引發她對上海猶太社群的好奇，進而展開深入研究。

1930年代，納粹政權對猶太人的迫害日益嚴重，數以萬計猶太家庭被迫離開家園移居海外。當時全球多拒收猶太人，上海租界區是少數不需護照和簽證即可入境的庇護地，使這塊土地成為許多猶太難民的最後希望。

黃文鈴說，「這些難民主要聚集在虹口區，與當地居民共同生活。他們雖然物資匱乏，但仍努力重建家園，成立學校、報社、劇院，開設商鋪與咖啡館，延續猶太文化與傳統。」

戰後，倖存者陸續離開，移民至美國、以色列或返回歐洲。上海猶太社群的故事，成為全球難民史中鮮有人書寫的一頁。

如何在小說中建構這段少為人知、讀者較陌生的歷史？黃文鈴強調，小說雖為虛構，但歷史基礎必須扎實。她為此投入大量田野調查，曾多次前往德國薩克森豪森集中營、柏林猶太博物館，並在圖書館查閱史料與紀錄片，以確保歷史細節的真實性。

她特別提到，一名祖父曾是上海猶太難民的美國教授，花費30多年時間訪談逾千名上海猶太倖存者。透過這些珍貴的第一手資料，她更精確地描寫猶太難民的生活細節，並藉由小說重現這段幾近被遺忘的歷史。

記者詢問寫歷史小說最該注意的要點？黃文鈴認為是「不能偷懶」，譬如她在寫作中會不斷確保年代場景的真實性。

「以物件為例，我必須確認1938年的上海是否普遍使用電話？當時從歐洲到上海的船票價格是多少？」黃文鈴認為，歷史小說的細節若不嚴謹，很容易讓讀者在閱讀時出戲。

不僅二戰時期的歐洲與中國，「陌生之地」橫跨柏林、上海、台南3地百年變遷，龐大的時代格局包裹著作者對家鄉的關愛。

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黃文鈴表示，小說中部分角色的命運與台灣的歷史發展緊密相連，讀者能夠一窺戰後台灣社會的變遷，以及白色恐怖時期的政治壓迫如何影響異鄉人的選擇與身分認同。

而當移民議題持續牽動全球政局，影響著無數身不由己、被迫離開家園的人們，黃文鈴希望透過這部小說，讓讀者看見，那些曾被時代洪流席捲的人們，在大水退去後，遺留下的，不僅是流離與創傷，還有人與人之間的善意與微光。（編輯：田瑞華）1140131

作家黃文鈴近日在柏林發表新書「陌生之地」，分享她對猶太難民歷史與移民議題的觀察與創作歷程。中央社記者林尚縈柏林攝 114年1月31日

作家黃文鈴近日在柏林新書發表會上展示一份由中華民國發出的疫苗接種證書，該文件屬於一位曾逃亡上海的猶太難民，原始文件藏於柏林猶太歷史博物館。中央社記者林尚縈柏林翻攝 114年1月31日