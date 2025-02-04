孫榮輝70年精彩劇藝人生 喊話絕不退休傳承歌仔戲

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）刻畫歌仔戲資深藝師孫榮輝精彩劇藝人生著作「影子與光：孫榮輝的歌仔武林」日前推出，今天在台北國際書展舉辦講座，站在戲台近70年，孫榮輝喊話絕不退休，繼續傳承打拚。

高齡79歲的一心戲劇團團長孫榮輝，藝名孫榮吉，是歌仔戲粗角演員、導演，尤擅武生；2015年獲頒台北市無形文化資產歌仔戲藝術保存者，也是明華園總團當家小生孫翠鳳的哥哥。

孫榮輝自7歲起於家族戲班「登興社」練功習藝，前後經歷內台、外台、陣頭、賣藥團、歌廳秀、電視、現代劇場等多重演出型態；此外，也在1970、80年代港台功夫武俠片盛行時，於電影界擔任武行、替身、演員，在恩師劉家良引領下成為武術指導。

1983年起在電視歌仔戲擔任武術指導及替身，將功夫電影的拍攝技術引入電視歌仔戲；1988年，為完成父親孫貴心願，創立「一心戲劇團」並活躍至今，並積極透過演出、錄影與教學傳承歌仔戲。

近期在戲劇學者徐亞湘主持策劃下，由北藝大戲劇系博士生程筱媛主筆撰寫的「影子與光：孫榮輝的歌仔武林」，透過大量田野訪談及資料搜集，搭配約2百張歷史圖像，記錄孫榮輝跨足歌仔戲及功夫電影的精彩劇藝生涯。

徐亞湘稱讚孫家出了很多歌仔戲人才，從孫榮輝、孫翠鳳兄妹到下一代新血孫詩珮、孫詩詠等，他認為歌仔戲大部分以女性演員為主，男性演員很吃虧，大多扮演綠葉角色；但這次「影子與光」能從孫榮輝生命、粗角演員回顧歌仔戲史，補足很多過去未曾看到的視角。

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作者程筱媛補充，藝師生命史就像閱讀台灣的歌仔戲史，而歷史像一大片星空，由很多星星組成，沒有人能代表整片天空，每名藝師都有獨一無二生命歷程；而她最難忘的是，孫榮輝常在訪談中提到，父親會提醒他，不管拍電影或從事什麼行業，都不要忘記自己的「根」，那就是歌仔戲。

孫榮輝也在現場強調，今年他要80歲了，父親告訴他站在舞台上，無論是什麼角色都要認真，時至今日仍刻在心上，「我會繼續站在舞台打拚，絕不退休，有能力就繼續傳承，把台灣的歌仔戲演給大家欣賞」。（編輯：陳仁華）1140204

資深歌仔戲藝師孫榮輝（左）自1983年起在電視歌仔戲擔任武術指導及替身，將功夫電影拍攝技術引入電視歌仔戲，且常與資深歌仔戲演員楊麗花（右）合作。（一心戲劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月4日