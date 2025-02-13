非虛構漫畫獎學金 廣邀華語創作者投件

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（中央社記者王寶兒台北13日電）嘗試以漫畫保存第一現場，慢工文化總編輯黃珮珊和媒體人張潔平發起培育計畫，推出「在場非虛構漫畫獎學金」，以華語為使用語言，不限報名者國籍年齡等，報名期限至3月1日。

Matters平台主理人張潔平為「在場」計畫主理人之一，Matters聯合香港文藝復興基金會，首先在2021年發起「在場」非虛構寫作獎學金計畫，鼓勵全球非虛構華語創作者，記錄「非寫不可」的真實故事，「在場非虛構漫畫獎學金」則是以漫畫內容為主體，廣邀華語創作者提案。

主辦單位透過官網指出，「非虛構漫畫」或「紀實漫畫」沒有絕對定義，期待在徵件過程中看見每個人的想法，可以把「非虛構」想成一種求真的態度，重點不在於是否加入了立場、風格、設計，而在於是否先經歷「求真」過程，再去做表達和轉換。

評判原則針對文字及圖像有所依據，例如描述性文字遵循報導文學標準，須是可查證的事實，圖像則可是基於事實的抽象隱喻，漫畫角色對話上也是基於真實為主，但可為了漫畫敘事而進行編輯。

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報名者則須使用華文並以漫畫形式創作，不論國籍、地域、年齡或背景，皆可參加，不限頁漫、條漫。得獎者將獲專業工作坊補強技能，一對一編輯、4個月的全程協助，及「在場」官網發表，並由獎學金代理後續的全球授權或出版媒合，積極安排作品於其他媒體刊載。

獎學金方面，第1名是6000美元（約新台幣19萬元），第2名3000美元，第3名是2000美元。（編輯：管中維）1140213