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布拉格新文化地標 第二座慕夏博物館展150件原作

2025/3/5 08:17（3/5 08:41 更新）
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捷克新藝術巨擘慕夏以描繪優雅女性形象聞名，享譽全球。走進新落成的第二座慕夏博物館，抬頭可見美麗繁複的雕像與壁畫。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年3月5日
捷克新藝術巨擘慕夏以描繪優雅女性形象聞名，享譽全球。走進新落成的第二座慕夏博物館，抬頭可見美麗繁複的雕像與壁畫。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年3月5日
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（中央社記者劉郁葶布拉格4日專電）捷克新藝術巨擘慕夏以描繪優雅女性形象聞名，享譽全球。第二座慕夏博物館3日在捷克布拉格的薩瓦林宮開幕，展出150件慕夏原作，包含「四季」系列、「風信子公主」等，吸引各國遊客前來朝聖。

慕夏（Alphonse Mucha）是19世紀末至20世紀初的捷克新藝術（Art Nouveau）代表畫家，以細膩優雅的女性形象、唯美線條與華麗裝飾風格聞名，作品獨樹一幟，作品涵蓋插畫、廣告與設計領域。

歷時約2年籌備，由慕夏基金會（Mucha Foundation）與捷克Crystal公司攜手合作，新慕夏博物館3日在布拉格的薩瓦林宮（Savarin Palace）開幕，是布拉格第二座慕夏博物館。

慕夏的曾孫，同時是慕夏基金會執行董事馬庫斯（Marcus Mucha）先前對媒體表示，原慕夏博物館在旅遊旺季時過於擁擠，因此尋找更大場地，讓更多人欣賞慕夏的藝術，讓新館成廣受喜愛的文化地標。

布拉格市中心的薩瓦林宮，如今是慕夏博物館永久據點，過去此處長期封閉，經修復後對大眾開放。薩瓦林宮是捷克代表性的巴洛克建築之一，宮內擁有美麗的雕像和壁畫，柔和的燈光與水晶吊燈點綴展覽空間，營造出優雅氣氛。

館內展覽從慕夏生平開始，涵蓋早期油畫、裝飾設計手稿、共濟會（Freemasonry）相關藏品，以及創作「斯拉夫史詩」（The Slav Epic）的研究資料。慕夏的代表作如「四季」系列、「風信子公主」，以及讓他一夜成名的海報「吉絲夢妲」（Gismonda）都收藏於此，觀眾可近距離欣賞這些作品。

開幕當天，慕夏博物館就吸引台灣、法國、德國與日本等國遊客前來參觀。台灣民眾Kina告訴中央社記者，她本身在捷克攻讀藝術史，而慕夏是捷克國際性知名的藝術家，因此她特別在開幕首日來看展。

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法國民眾Mathias表示，慕夏在法國很有名，特別是出現在餅乾（包裝）上；他很喜歡這個展覽，尤其是有關於斯拉夫史詩的場景。

德國民眾Anna表示，慕夏的作品充滿生命力和色彩，也很喜歡慕夏說的話：「我們必須抱持希望，人類將團結在一起，而我們彼此理解得越深，這一切就會變得越容易。」（編輯：張芷瑄）1140305

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