原嘉義城隍廟戲台亮相 完整重現百年風貌

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義市歷史建築「原嘉義城隍廟戲台（林宅）」，經修護對外正式亮相，完整重現百年戲台風貌，文化局今天在此舉辦主題策展開幕典禮，讓民眾親近文化資產、認識在地文史。

嘉義市文化局今天在「原嘉義城隍廟戲台（林宅）」舉辦「百年戲韻—林家的百年風華」開幕典禮，市長黃敏惠等人到場祝福。現場邀請長義閣掌中劇團，原地復刻當年在戲台上演布袋戲場景。

黃敏惠致詞表示，「原嘉義城隍廟戲台（林宅）」經細緻修復工程，得以完整重現當年的風貌。這座戲台修復不僅是林家珍貴的家族財產，更是嘉義市文化歷史不可或缺的一部分，這項歷時多年的文化保存計畫，由市府團隊、文史專家以及林家後人共同參與。

嘉義市文化局指出，嘉義城隍廟廟埕曾於1922年至1940年間興建戲台，由當時鄉親林寬敏捐資起建，以供酬神謝戲，後因廟前拓寬吳鳳北路，擬將戲台拆除，林寬敏長子林文章得知後，買下遺存構材，移建至台斗街現址，作為住家使用，後來林家子孫移至旁邊房屋居住，閒置的「原嘉義城隍廟戲台（林宅）」於2009年登錄為歷史建築。

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文化局表示，「原嘉義城隍廟戲台（林宅）」登錄歷史建築，歷年來，經市府爭取經費，在各界專業團隊悉心修護下，於今天透過這次主題策展正式對外開放。

文化局指出，主題展深入淺出展示林寬敏家族發展，以及嘉義城隍廟戲台遷建等歷程，展區分為「時光痕跡」、「林家的百年風華」、「戲台新生」、「台斗街生活」，以及「齊心守護」等主題，同時規劃走讀、講座、修護和彩繪等工作坊，讓民眾親近文化資產、認識在地文史。（編輯：謝雅竹）1140306

嘉義市文化局6日在歷史建築原嘉義城隍廟戲台（林宅時敏堂）舉辦「百年戲韻—林家的百年風華」開幕典禮，市長黃敏惠（右3）等人合影。中央社記者黃國芳攝 114年3月6日