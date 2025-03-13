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劇場經典「最後14堂星期二的課」暫別謝幕倒數

2025/3/13 14:11（3/13 14:26 更新）
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由演員金士傑（右）、卜學亮（左）共演14年的經典舞台劇「最後14堂星期二的課」，今年3月巡演結束後將暫別謝幕，兩人最懷念「下戲後的交心時光」。（果陀劇場提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年3月13日
由演員金士傑（右）、卜學亮（左）共演14年的經典舞台劇「最後14堂星期二的課」，今年3月巡演結束後將暫別謝幕，兩人最懷念「下戲後的交心時光」。（果陀劇場提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年3月13日
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（中央社記者葉冠吟台北13日電）由金士傑、卜學亮共演14年的經典舞台劇「最後14堂星期二的課」，今年3月巡演結束後將暫別謝幕，兩人難忘「下戲後的交心時光」，卜學亮更感謝參與這部作品讓他交到一生摯友。

全劇描述罹患無藥可醫漸凍人症的教授，無所畏懼的面對死亡一步步逼近，將自己的人生當作活教材，與學生米奇相約在每週星期二，展開幽默又觸動人心的生命對談。在一次又一次訪視中，米奇陪伴老師走過人生最後一程，也讓他重新審視自己與生命。

從2011年首演至今，卜學亮也從4字頭奔5，金士傑也從6走向7開頭，歲數增長也伴隨著兩人心理與生理上產生變化。

卜學亮今天透過劇團分享，他和角色「米奇」有很多相似之處，「我的工作也很忙，曾經忙到沒有時間和家人在一起，不過我更喜歡現在的自己。」金士傑則開玩笑自嘲說：「就是年紀大了！不過我自己很喜歡、也很享受演出這部作品，尤其年紀大了，竟然在心裡上也不疲倦。」

同台飾演師生14年的金士傑與卜學亮，因為這部戲成為莫逆之交。面對即將告別「米奇」跟「莫利」身分，兩人最懷念的是「下戲後的交心時光」。金士傑回憶兩人在每場戲保持切磋，上場前彼此安靜，演完後喝點小酒聊聊，隔天就能產生新的光芒。

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卜學亮也懷念每次演出結束後無話不談的時光，討論演出時，是否有讓彼此印象深刻的片段，或是下一場演出的小調整，希望讓觀眾看得更愉快，彼此也更加貼近人物角色。他更感性說，參與這部作品的最大收穫，就是讓他結交了一名像兄弟、父親、老師、更是一生摯友的金士傑。

「最後14堂星期二的課」最後倒數巡迴場次，將於21至23日在台中市中山堂、28至30日於衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。（編輯：李亨山）1140313

舞台劇「最後14堂星期二的課」巡迴場次進入最後倒數，演員卜學亮（左）感性表示，參與這部作品的最大收穫，就是讓他結交了一名像兄弟、父親、老師、更是一生摯友的金士傑（右）。（果陀劇場提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年3月13日
舞台劇「最後14堂星期二的課」巡迴場次進入最後倒數，演員卜學亮（左）感性表示，參與這部作品的最大收穫，就是讓他結交了一名像兄弟、父親、老師、更是一生摯友的金士傑（右）。（果陀劇場提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年3月13日
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