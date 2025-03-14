蘇育賢「公園」紐約首映 在台移工紀錄片如詩

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（中央社記者廖漢原紐約13日專電）「對異鄉人的生命狀態很感興趣，某種離散，但不是困境來思考。」紀錄片導演蘇育賢拍攝的「公園」在「台灣國際紀錄片影展」後，入選紐約「首先看影展」，繼續向世界說著移工在台灣的第一手故事。

第14屆「首先看影展」（First Look Festival）是紐約動態影像博物館年度盛事，「公園」是2020年「灼人秘密」後，再有台灣作品入選。

蘇育賢幼時常去的台南公園如今是移工可便宜、快樂打發一天的場所。火車站前的公園彷彿安靜的自然生態，像虛構不屬於車站一部分。他說，移工假日相聚，分享度過一天，很迷人。大家都有孤立的現實，但有共享的虛構。

43歲的蘇育賢在駐紐約台北文化中心分享記錄與創作「公園」的故事，兩名印尼詩人安排相約夜晚的台南公園，將在台印尼社群所見所聞譜成詩歌。

「作品裡有一首詩講照顧失智老人的女性移工，描述買的便當裡有豬肉汁，但穆斯林不吃豬肉。這些都很簡單的講出來，就是存在，沒要討論衝突。」蘇育賢說。

公視出品的「公園」是蘇育賢在「工寮」與「宿舍」後的系列作品。他在台南公園和網路尋找願意參與記錄印尼在台移工故事的對象，在2023年拍攝作品。

「提供一個條件，一個情境，記錄情境發生了什麼，他們都在講自己的東西，不是杜撰的，就是安排地方，控制情境，背景和對話內容，這些會彼此滲透感染。」

蘇育賢長期對異鄉人的故事充滿好奇，在台移工集體風景在他鏡頭下鮮活聚焦，背景是他的觀察和對自己的質疑。

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「我的身分是市民、公民，動彈不得的，很難超越限制。我們都是城市的合法使用者，想像很單向，外來者或異鄉人重新使用城市，在橋墩下搭個客廳，在河邊開一場派對，移工的移動性對僵化的身分是一種解放。」他說。

「首先看影展」以影像原創語彙與創新藝術形式為選片方向，12日至16日在動態影像博物館放映包括「公園」等全球21國38部影片。（編輯：陳承功）1140314