看懂舞蹈不難 北藝大名譽教授平珩：多問為什麼

（中央社記者趙靜瑜台北18日電）舞蹈演出常常給人抽象看不懂的感覺，北藝大舞蹈學院名譽教授平珩30年前編寫「舞蹈欣賞」，歷經21刷後今年再版。她說看演出時相信直覺，多問「為什麼」，就可以有自己的觀舞答案。

台北藝術大學舞蹈學院名譽教授平珩接受中央社專訪時表示，大家太擔心看得「對不對」，「其實沒有對或不對的標準答案，你的直覺會告訴你欣賞的感覺。」平珩表示看舞的時候可以在心裡問一下「為什麼？」，「為什麼台上這裡舞者多？少一個舞者會怎樣？如果20人跳舞場面，是看整齊有氣勢，還是看大家都跳不同的姿態，都很有意思。」

2024年底，平珩創立的舞蹈空間舞團宣布不再申請TAIWAN TOP演藝團隊，舞團將重心之一移轉到舞蹈推廣，「現在演出節目數量暴增，但僧多粥少，現階段我認為培養觀眾非常重要，這也是我們多年累積的強項。」

平珩分享舞團到小學去做推廣分享的回饋，「小朋友非常可愛，對於感受很直接，好比在介紹一些節奏快的舞蹈，他們都很有感覺，會形容跳舞的人好像很匆忙緊張，感覺很像急著去尿尿。」

舞團也會介紹現代舞代表作之一，以作曲家史特拉汶斯基的「春之祭」音樂編舞的舞作片段，從當代音樂的角度帶出舞蹈，「小朋友大笑說作曲家都叫斯基（司機）。」現場舞者引導有孩子專聽定音鼓，有孩子專聽旋律，看到舞者各做各的動作，各有表現，還可以合在一起，「這就是舞蹈。」

平珩接下「舞蹈欣賞」教科書重新編整工作，希望成為舞蹈學子與大眾認識舞蹈的基礎入門書。書寫過程正值平珩母親林婉珍過世前，印傭正巧回鄉一年，平珩擔起照顧母親責任，「母親午睡時，我就開始整理，其實任何欣賞藝術的基礎途徑之一是歷史，如果可以有一點史觀，可以讓欣賞更有動力。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

再版的「舞蹈欣賞」除了勘修與資料更新外，也新增了從1990年到2020年代的台灣當代舞蹈發展以及欣賞舞蹈的百種方法。平珩分享，近30年的台灣舞蹈發展宛如濃縮版的台灣史，形式多樣，有現代舞如雲門，有從儀式出發，從原住民出發與從科技出發等等，這也代表了台灣接受各種身體語彙的自由開放。

平珩表示，目前舞團會希望去有舞蹈班的學校推廣，「我們發現有舞蹈班的學校其他學生，不比其他沒有舞蹈班的學校更喜歡舞蹈，這實在很可惜，相信多一點分享，將來都會是喜歡看舞蹈甚至喜歡藝術的潛在觀眾。」平珩期待不論是專業舞蹈工作者或一般觀眾，都能從探索的過程中找到觀舞樂趣。（編輯：李亨山）1140318