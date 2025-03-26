文化部新人事 歐陽慧剛接國立台灣交響樂團團長

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）文化部今天發布新人事，由現任實踐大學音樂學系教授歐陽慧剛接任國立台灣交響樂團團長，預計4月1日就任。文化部長李遠表示，歐陽慧剛加入將為國台交注入古典音樂新能量。

李遠說，文化部此次特別邀請歐陽慧剛擔任國台交團長，相信以他一路的學術、專業養成及國內外音樂交流經驗，一定能帶領國台交繼續作為台灣古典音樂發展，以及讓世界看見台灣古典音樂實力的關鍵角色。

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根據文化部今天發布的新聞稿，新任國台交團長歐陽慧剛，現任實踐大學音樂學系教授暨交響樂團指揮；曾任實踐大學教務長、民生學院院長、音樂系系主任；曾受邀於德國巴伐利亞符茲堡交響樂團、國立台灣交響樂團、高雄市交響樂團、台北愛樂管弦樂團、台灣管樂團、樂興之時管弦樂團等指揮或小提琴演出。

歐陽慧剛是白色恐怖受難者歐陽劍華、張常美之子。歐陽劍華、張常美在獄中結識，出獄後結為夫妻，並一路相互扶持，在社會底層積極生活，張常美除支持歐陽劍華以筆揚名海外，也培育4個小孩投入學術、音樂、舞蹈等專業領域，歐陽慧剛也在這樣的環境中成長，專業與行政經驗均具。（編輯：李亨山）1140326