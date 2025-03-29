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台灣好基金會推屏東潮州地方慶典 春潮集老街新生

2025/3/29 17:32（3/29 18:16 更新）
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台灣好基金會以屏東潮州百年老街建基路為起點，邀請藝術家與潮州鄉親共創地方慶典「春潮集」，29日熱鬧登場。（台灣好基金會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年3月29日
台灣好基金會以屏東潮州百年老街建基路為起點，邀請藝術家與潮州鄉親共創地方慶典「春潮集」，29日熱鬧登場。（台灣好基金會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年3月29日
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（中央社台北29日電）台灣好基金會以屏東潮州百年老街建基路為起點，邀藝術家與潮州鄉親共創地方慶典「春潮集」今天登場，今年邀請藝術家林舜龍和日本藝術家鞍掛純一與600名學子、鄉親，為老街妝點百花百果，喜迎春天。

台灣好基金會董事長柯文昌今天在開幕儀式上表示，今年的「春潮集」持續以藝術探索潮州，「春潮集就像潮州的花果，是從土地裡長出來，由潮州鄉親們一起灌溉滋養長大的節慶。」柯文昌希望大家能來體會潮州多元、融合的人情文化，體會台灣鄉鎮的美好，也讓年輕人多一個選擇留在鄉鎮居住、創業。

根據台灣好基金會發布的新聞資料，2022年起台灣好基金會開始以建基路老街為基地，從「一點綠」擴散到「點點綠」，與鄉親們一起打造專屬潮州、獨樹一格的地方慶典「春潮集」。今年2025春潮集以「潮街」、「潮市」、「潮聲」、「潮展」與「春潮講堂」等活動，與潮州鄉親跟旅人們用藝術共創生活。

「春潮集」的主要場地建基路以百花意象為主，開幕由明興閣布袋戲熱鬧登場，林舜龍邀請邀集潮州、光春國中兩校100名學子，恣意揮灑手繪「彩紗」，讓老街更添一抹溫柔。林舜龍表示，「地方創生主角是鄉親，藝術家扮演媒介，透過共創，改變鄉親重新看待自己的地方，是地方創生的核心價值。」

鞍掛純一則號召潮州的8所國小以及鄉親共500人，每人一刀一鑿15x15公分的木板，最後拼組1.5x7.5公尺「來自大武山的禮物」木雕裝置藝術，將常設於建基路上。鞍掛表示，這是「送給潮州的禮物」，「來到潮州和鄉親交流工作，可以感覺到居民的熱情和親切，這很讓我難忘。」

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今天現場也聚集潮州職人品牌擺攤，38名大潮州一日生活圈的職人、品牌等，齊聚建基街趕集；台灣好基金會也邀請東吳大學教授劉維公與社會系、實踐大學工業設計系的同學們，和16家「潮店」店主一起打磨品牌精神，再塑品牌形象，並以「潮街行」特展，告訴你小鎮旅行的魅力。

劉維公表示，這次接觸潮州，特別想倡議「小鎮旅行」，「希望大家以生活的角度欣賞這個小鎮，來到這裡有機會停下來走進店家，跟店家主人聊天，你會發現都有很棒的故事。」2025春潮集將於29日到30日舉行，地點在屏東縣潮州鎮建基路。（編輯：陳政偉）1140329

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台灣好基金會主辦的屏東潮州地方慶典「春潮集」29日熱鬧登場，藝術家鞍掛純一（左起）、潮州鎮公所主任秘書王建元、台灣好基金會董事長柯文昌、藝術家林舜龍與學者劉維公等人出席合影。（台灣好基金會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年3月29日
台灣好基金會主辦的屏東潮州地方慶典「春潮集」29日熱鬧登場，藝術家鞍掛純一（左起）、潮州鎮公所主任秘書王建元、台灣好基金會董事長柯文昌、藝術家林舜龍與學者劉維公等人出席合影。（台灣好基金會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年3月29日
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