究竟我是誰 「人設大歷史」爬梳自我塑造演化歷程

（中央社記者葉冠吟台北30日電）人設究竟如何建立，又為什麼容易崩塌，「人設大歷史」一書從文藝復興藝術大師達文西聊到現今美國真人秀起家的卡戴珊家族，端看人如何相信「自我塑造」能讓自己成為自己的神。

從文藝復興時代的貴族，到下班後上健身房、經營社群軟體的現代人，無論是政治家、革命家、發明家、明星名人、IG網紅，每個人做的所有事情都在無形中建立自己的人設。二十張出版書訊指出，處在人設標籤滿天飛的年代，無論是自我塑造、自我成就、自我創新、自我包裝，都是滿足自我成長渴望、建立人設的一環。

「人設大歷史」書中舉美國話題女王金卡戴珊（Kim Kardashian）與美國總統川普（Donald Trump）為例，認為兩人是過去20年中最傑出的自我創造者，成功抓住從真人秀轉變成社群媒體時代的機會，成為流行文化的代表人物。他們結合了真實與誇大造作網紅的宣傳，成功吸引數百萬美國人的妄想與錢財，也激勵人們嚮往他們的成功。

這本書的作者柏頓（Tara Isabella Burton）從文藝復興、啟蒙運動、工業革命，闡述到資本主義與現今大眾社群媒體時代，分析人類是如何到達當今這個熱衷於個人品牌的時代，並探究人類永不停息地需要包裝、展示自己的原因，以及背後的理論和潛在力量。

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柏頓認為，隨著歷史上對宗教、政治和社會的看法有所改變，人們的自我意識也在改變，個人的重要性逐步凌駕於群體意識之上；從相信上帝在人們一出生就決定好每個人應該扮演的角色，到人們相信自己就是塑造自己的「神」。

柏頓指出，透過讓世界看到「我們自己想成為的那個人」的自我塑造，來向世人展現真正的自我，就是「人為」與「真實」的交匯點，因為「人設」本身就是一個由人類自身提問、接著回答、然後再提問的，關於最根本問題的故事：「我，究竟是誰？」（編輯：管中維）1140330