首屆百大文化基地出爐 展現台灣風土百味

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）文化部今天公布首屆百大文化基地名單，姜阿新洋樓、牯嶺街小劇場等110個獲選基地將獲入選證明及新台幣50萬元獎勵。文化部長李遠盼藉各地文化基地，讓大家感受台灣風土百味。

李遠透過新聞稿表示，「百大文化基地」是他上任後首要理想之一，除了對應行政院均衡台灣「六大區域產業及生活圈」政策，也希望將近年公私協力的成果，包含社區營造、地方創生、再造歷史現場、地方文化館舍、獨立書店等，整合呈現於大家眼前。

李遠也將積極跨單位溝通合作，期盼集中各部會能量，使每處文化基地成為點亮台灣的據點，讓所有台灣人及國際旅客在隨處可及的文化基地，感受「日日都是文化日、人人都是文化人」。

文化部指出，百大文化基地第1屆為期2年，今年首次辦理徵選，透過民間團隊自主報名，及縣市、部會與委員推薦等多元管道，總計候選件數高達1026件，經21名各文化領域類別專家學者組成評審委員會審查，初審共計205件進入決審，委員會依自主永續營運性、場域現階段對外開放程度、多元文化主題，以及考量地域衡平性等，共計選出110名，成為第1屆百大基地獲選單位。

110個文化基地涵括文創聚落與工藝、藝文展演、獨立書店、地方文化館、社區營造、古蹟、影視等7大多元類別，同時遍布全國各地。

文化部考量所處地理環境、生態及文化歷史等面向，設定區域主題名稱為北北基宜的「淡蘭新都」、桃竹竹苗「浪漫智城」、中彰投雲「濁水沃土」、嘉南高屏「南國創域」、花東「黑潮原鄉」及連金澎「鯤洋跳島」，期待透過文化路徑、河流等串連台灣各地不同的地理、生態，同時看見台灣的文化多樣性及旺盛生命力。

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文化部強調，「百大文化基地政策並不會影響其他既有的補助計畫及資源」，後續文化部將邀請各部會共同加入，協助基地永續營運及提升文化能見度。對於首屆未能入選最後百大的候選基地，文化部也規劃透過相關培力課程，協助爭取2年後的第2屆百大文化基地。

第1屆百大文化基地獲選名單已公告於文化部官網、文化地圖、台灣社區通等網站。（編輯：管中維）1140331