馬來西亞海外華文書展 台灣文創首次亮相

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（中央社記者黃自強吉隆坡1日專電）第19屆馬來西亞海外華文書展盛大展出，來自台灣的新生代作家Peter Su（蘇世豪）、黃山料等人受到讀者關注；今年書展更首度引進台灣文創商品，為大馬帶來不同的文創體驗。

第19屆馬來西亞海外華文書展從3月29日起到4月6日在吉隆坡城中城會展中心（KLCC）舉行，今年書展以「閱讀．無限」為主題，寓意閱讀不只是文字的相遇，也是心靈對話，打開無限可能的心扉，共赴知識與想像的盛宴。

大眾書局華文書籍採購負責人林秋嬋（Lim Chew Chan）表示，今年台灣館極具特色，有天下文化、聯經、時報文化等出版業者參展，展示各種文學小說、漫畫、財經、商業管理、勵志等多元化書籍，讓大馬讀者感受台灣書籍的文化魅力。

她說，今年海外華文書展更特別引進台灣的文創商品，例如木質的文創商品藝術，展現台灣文創特色，為馬來西亞帶來不同的文創體驗。

連續多天到現場參觀的書迷凱文（kevin）今天告訴中央社記者，隨著海外華文書市的不斷成長，幾乎已成為備受矚目的文化活動，對書迷來說更是年度不容錯過的閱讀盛會，也能近距離和台灣作家交流。

到台灣展區購書的印度裔學生維甘德什（Vengadhesh）受訪說，每屆海外華文書展都有不同主題，這是他第2次到華文書展，希望多閱讀台灣作家的書籍。

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在海內外作家交流會部分，來自台灣的新生代作家Peter Su（蘇世豪）、黃山料、曾寶儀也受到讀者高度關注。來自麻六甲的讀者史蒂芬（Steven Ng）說，台灣新生代作家的寫作風格非常獨特，文字魅力無限，他今晚也會參與Peter Su的新書分享會。

今年書展有逾500個來自世界各地的攤位參展，包括台灣、新加坡、美國、英國、加拿大、澳洲、比利時、中國、香港等出版業者，被視為東南亞最具規模的華文書展。（編輯：唐聲揚）1140401

第19屆馬來西亞海外華文書展盛大展出，台灣館展示各種文學小說、漫畫、財經、商業管理、勵志等多元化書籍，讓大馬讀者感受台灣書籍的文化魅力。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年4月1日

第19屆馬來西亞海外華文書展盛大展出，吸引大批讀者前往購書，品味書香。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年4月1日

第19屆馬來西亞海外華文書展盛大展出，吸引大批讀者，不少小朋友也在父母陪同下選擇自己喜歡的書閱讀。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年4月1日