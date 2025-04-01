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鋪築亞裔美國文學之路 湯亭亭「女戰士」經典重譯

2025/4/1 18:03
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（中央社記者葉冠吟台北1日電）美國國家圖書獎「美國文學傑出貢獻獎章」首名亞裔得主湯亭亭代表作「女戰士」經典重譯，巧妙結合中美文化、語言與傳統，替亞裔美國文學後世作家鋪築道路。

「一個又一個晚上，她母親都會說故事。她搞不清楚故事從哪裡結束，夢境又從哪裡開始。」根據二十張出版書訊，「女戰士」（The Woman Warrior）由「無名女」、「白虎」、「薩滿」、「在西宮」、「胡笳十八拍」等5篇故事構成。

1940年出生於美國加州的美籍華裔作家湯亭亭（Maxine Hong Kingston），將人生經驗融入創作，事實與虛構交織，呈現一名華裔第2代的所思所想，深入講述幾代在美華人的境遇。

出版社表示，湯亭亭在書中拼貼起母親說的故事、中國傳說與古典文學、華裔美國歷史，創造出文本之間的互文與對話關係；同時翻轉成長小說的寫作傳統，敘事上並非以個人成長故事為主，而是透過家族其他女性親屬故事，描繪出敘事者自我認同的建構過程。

「女戰士」成書於1976年，甫出版即在美國造成轟動，40多年來已成為美國文學經典，不僅列入耶魯大學文學公開課的討論書目，各級學校亦將其列為必讀書目。

出版社指出，湯亭亭獨特的敘事風格與寫作關懷，為亞裔美國文學發展帶來深遠影響，也為她贏得多項終身成就獎，包含費茲傑羅美國文學終身成就獎、總統歐巴馬頒發美國國家藝術獎章等。

從「同情者」作家阮越清、「喜福會」作家譚恩美至「保持真誠」作家徐華、「此生，你我皆短暫燦爛」作家王鷗行等，不同世代的寫作者無不受「女戰士」啟發。譚恩美更表示，這本書讓她知道，「亞裔美國人也可以寫自己的故事，而且這些故事不必關於白人。」

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在談到此書時，湯亭亭引述書中所言，強調「語言」是她擁有的強大武器，不論是「中國佬」的語言還是白人的語言。她很高興自己提起一枝筆，便可以「把人類的歷史濃縮在一個段落裡，但又能花上20頁的紙去描寫一個短暫的時刻」。

出版社指出，透過「說故事」，湯亭亭重新記憶過去、賦予過去意義，藉由瞭解來時路，開創出未來，「在她的筆下，所有曾經發生的，都仍然在發生」。（編輯：張雅淨）1140401

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