歐陽慧剛上任國台交團長 盼擦亮80年音樂招牌

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）國立台灣交響樂團1日舉行新任團長交接典禮，由代理團長林麗如與新任團長歐陽慧剛交接印信，文化部政務次長李靜慧擔任監交。歐陽慧剛表示他會盡他所能，讓80歲的國台交持續發揮最大價值。

歐陽慧剛今天接受中央社專訪表示，面對國內交響樂團發展現況，「國內樂團無論是民間、公家或法人，每團都勇往直前；再加上國際級樂團大量訪台，現在可以說是腹背受敵，樂迷的胃口也被養刁。」歐陽慧剛表示他會持續鼓勵團員，在舞台上爆發音樂力，「我會努力當最好的聆聽者，協助樂團一起成長。」

歐陽慧剛表示，他與國台交的淵源印象最深刻的是2005年全團到綠島人權園區演出，他指揮國台交演奏台灣作曲家蕭泰然的「啊！福爾摩沙—為殉難者的鎮魂曲」，「很感謝當時國台交能以國家級規格，整團帶去綠島人權園區，以音樂撫慰白恐受難者及家屬。」

歐陽慧剛說，接下來與國台交的緣分從評鑑、評審等等，都屬協助性質，一路看著樂團努力往上走，「現在接任團長，希望可以盡我所能，讓樂團可以發揮最大價值。」歐陽慧剛表示，上任後將會積極盤點，也了解各部門的工作內容，希望好還要更好。

歐陽慧剛表示，他眼前最大任務就是國台交80歲生日系列慶典活動，希望可以為國台交留下紀錄，「雖然國台交是台灣歷史最悠久的樂團，但是團員的平均年齡應該是最輕的，團員的需求我很清楚，希望團員們在舞台上可以發揮自己到淋漓盡致，做到問心無愧。」

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歐陽慧剛今天在交接典禮上表示，未來他會在歷任團長的成就之上，進一步強化演奏藝術、推動音樂美學創新、深化教育扎根，並持續拓展國際能見度，致力於建立台灣頂尖交響樂品牌。歐陽慧剛期盼樂迷們持續以「國台交之友」的身分，共同支持與見證樂團的成長。

文化部政務次長李靜慧致詞時表示，國台交長期以來肩負台灣古典音樂發展與國際交流重任，感謝代理團長林麗如在過渡期間的辛勤付出，確保樂團運作穩定。林麗如表示，國台交即將迎來80週年紀念活動，未來將在歐陽慧剛的領導下展開新的篇章，期盼樂團持續精進，拓展更多可能性。（編輯：李亨山）1140401