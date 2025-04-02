北藝中心當表藝團隊後盾 協辦4劇讓觀眾多元選擇

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（ 中央社記者趙靜瑜台北2日電）北藝中心今年上半年主辦「北藝嚴選」節目，也將協助「灰男孩」「老男孩」「火神的眼淚」及「呱於醜小鴨變成搖滾巨星的那件事」4齣劇，要當表演藝術團隊場地與行銷後盾。

台北表演藝術中心董事長王文儀今天在記者會上表示：「今天是一個非常重要的現場，所有的創作都是為了守護觀眾的人生，北藝中心最終也是希望扮演一個守護著所有劇場作品的角色，透過守護藝術團隊，也守護著台灣這片土地。」

「火神的眼淚」音樂劇是1個影視IP，在故事工廠的手上轉換成劇場的演出是驚人創舉；「灰男孩」講述自我發現與自我成長，就是個人的英雄之旅；「老男孩」經過旅程後，從此和懊悔說再見；「呱於醜小鴨變成搖滾巨星的那件事」，醜小鴨透過音樂與創作，展現蛻變的旅程。

王文儀表示，從節目內容可看出，這是台灣劇場非常重要的心意，透過編劇把自己的心情挹注在文字中，演員把自己的成長背景透過排練，把所有內部的痛苦、反思，呈現在舞台上。

王文儀說，北藝中心將透過合、協辦模式，提供表演團隊實質支持，協助創意落地，兼顧藝術性與商業發展。

根據北藝中心提供的新聞資料，即將於4月11日至20日登場的同黨劇團「灰男孩」，靈感來自傳奇作家馮馮的顛沛生平，他曾是軍官、譯員、十大傑出青年，也曾淪為囚徒與乞丐。戴君芳執導，邱安忱、李璐等編劇，藉由個人生命史探討白色恐怖、性別認同等議題。

三點水製藝文化打造的音樂劇「老男孩」將於4月24日至27日登場，講述步入中年的偶像男團勇敢追夢過程。

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「火神的眼淚」音樂劇將在4月27日至5月4日登上北藝中心，描繪消防員在執行任務時所面臨的生死瞬間與內心掙扎，深入探討消防員之間的團隊默契、職業道德以及家庭關係。

唱歌集「呱於醜小鴨變成搖滾巨星的那件事」6月28日、29日在童話經典基礎上帶來「後傳」，唱歌集駐團作曲家張清彥攜手美國編劇提姆．米丘達（Timothy L. Michuda）與卡特．奎恩．塔尼斯（Carter Quinn Tanis）共同創作，翻轉童話，帶來一場適合全家大小，關於成長與自我追尋的旅程。（編輯：管中維）1140402