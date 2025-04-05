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從狼人到AI 千先蘭「無名之境」科幻宇宙再擴大

2025/4/5 18:14（4/5 18:31 更新）
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韓國科幻新星作家千先蘭第2部短篇小說集「無名之境」台版推出，主題從狼人、喪屍再到最夯的AI話題，持續擴大千先蘭創作宇宙。（時報出版提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月5日
韓國科幻新星作家千先蘭第2部短篇小說集「無名之境」台版推出，主題從狼人、喪屍再到最夯的AI話題，持續擴大千先蘭創作宇宙。（時報出版提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月5日
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（中央社記者葉冠吟台北5日電）被譽為「韓國文學的未來」作家千先蘭的第2部短篇小說集「無名之境」台版推出，收束過往可愛調性，腦洞更勝以往，主題從狼人、喪屍再到最夯的AI話題，持續擴大千先蘭創作宇宙。

根據時報出版書訊，「Noland無名之境」共收錄10篇關於倖存與共存、愛與重生的故事，描繪了「倖存的人們」即使傷痕累累，仍渴望重生，傾盡所有去尋求與這世界、與萬物共存的可能，一同找出面對孤獨、戰勝恐懼，迎向未知的路徑。

在篇章「白夜與藍月」、「巴基塔」中，地球走向終結，進化狼人被送往宇宙自生自滅，外星人吞噬人工化合物，人類面對存亡危機，顯露出高貴的犧牲與自私的醜惡；「玉米田裡的哥哥」不斷死而復生；「兩個世界」裡，意識甦醒的AI則渴望外在世界的廣闊。

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作者千先蘭更透過影片親自向讀者推薦。她表示，「無名之境」的風格與帶點可愛、夢幻的首部短篇小說集「某種物質的愛」不太相同，收錄了以思念、死亡和孤獨為主題的短篇小說，希望大家也會喜歡這本書。

千先蘭1993年生於韓國仁川，熱愛科幻電影，從小就喜歡想像各種故事，描繪地球末日或宇宙某個角落發生的故事，自此立定了寫作志向。代表作「一千種藍」獲得韓國科學文學獎長篇小說首獎，售出10萬冊佳績，更被改編為舞台劇。2023年她獲選首爾國際書展小說家代表之一，成為韓國科幻文學的年輕世代指標。（編輯：李亨山）1140405

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