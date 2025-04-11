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台南第2屆新營波光節 奪美國繆思設計大獎金獎

2025/4/11 18:59（4/11 19:26 更新）
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繼2024首屆台南新營波光節奪得美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）概念設計類公共空間獎金獎後，2025第2屆新營波光節再獲藝術展覽類金獎肯定，連續2年得獎。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月11日
繼2024首屆台南新營波光節奪得美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）概念設計類公共空間獎金獎後，2025第2屆新營波光節再獲藝術展覽類金獎肯定，連續2年得獎。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月11日
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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市第2屆新營波光節3月16日落幕，今天傳出捷報，奪得美國繆思設計大獎的藝術展覽類金獎，見證台南策展能量及跨界藝術實踐深度。

繼2024第1屆新營波光節奪得美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）概念設計類-公共空間獎，2025第2屆獲得藝術展覽類金獎，策展主題是「路徑之間」，連續2年得獎。

台南市文化局今天發布新聞稿指出，美國繆思設計大獎今年吸引全球逾1000件設計投稿，新營波光節以詩意策展語彙、城市美學實踐與觀展體驗深度，得到評審肯定奪獎；未來市府將持續舉辦，提升展演內容及帶動地方發展。

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今年新營波光節參展作品涵蓋霓虹裝置、日常物件轉化、聲音場景再製等媒材，以「觀察微小、放大感官、重新詮釋」創作精神，連結新營歷史紋理與未來想像，吸引19萬人次觀展。

市府表示，美國繆思設計大獎2015年設立，目的是突破可能界限，激勵設計者提升設計界標準，表彰全球優秀原創設計作品，展示全球建築、室內、交通運輸、產品、包裝、照明、概念和景觀設計等。（編輯：郭諭儒）1140411

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