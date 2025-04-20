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文化部啟動1年陪伴計畫 培育優秀繪本圖文書新秀

2025/4/20 19:14
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（中央社記者葉冠吟台北20日電）文化部去年推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，首次徵件即高達920件，最終選出30名獲獎者，今天舉辦說明會，正式啟動長達1年的陪伴計畫，陪獲獎者從創作一路到行銷推廣。

文化部長李遠出席說明會表示，雖然提出繪本及圖文書創作獎勵的高額獎金，曾被許多出版社及作家疑惑，但經專業評審歷數月評選後，確實成功「召喚」許多人選，包括曾創作過IP但未出版繪本者、擅長繪畫卻苦無出版社青睞者，或需要文字搭配的畫者等。

李遠說，繪本的文字翻譯相較於文學作品快很多，是漫畫以外，最快能讓世界看見台灣的創作形式之一。這是他選擇首推繪本創作的原因。除了新秀獎勵，接下來他也要積極爭取預算，希望明年在原來的金鼎獎、金典獎、金漫獎三金外，辦理第1屆的「金繪獎」。

李遠也鼓勵出版社與有經驗的繪本創作者共同提案申請「繪本出版及行銷獎勵」，針對獲得四金或國外重要獎項的創作類別得獎者，則提供「下一本作品」新台幣60萬元獎勵。

李遠表示，接下來，他將要進一步辦理「繪本及圖文書學校」，除了培育入選的30名新秀，還要開放給更多有志於繪本的創作者參加，希望藉由更多專業人士陪伴及課程，共同學習，「政府的角色不僅是給錢，而是要一起將產業鏈建立起來，如果這個模式成功，我也會推動到其他產業」。

另外，針對如何從900多件申請作品脫穎而出，評審委員指出，重點在於是否從創作者的「我」，引起出版社相關人的「我們」注意，最終感動讀者「他們」。

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繪本及童書編輯高明美提到，如何展現故事轉化、文學轉譯及更大格局社會關懷等功力，是繪本可否成功及未來培育課程的重點。

台東大學兒童文學研究所教授兼所長游珮芸提醒，「不要忘記想要感動的那個人」，在故事的原創性、架構、敘事外，保持熱情與讀者對話相當重要。（編輯：管中維）1140420

李遠
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