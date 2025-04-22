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「信任的模樣」刻畫30世代 朴相映叩問愛情意義

2025/4/22 18:17（4/22 18:31 更新）
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韓國小說家朴相映出道至今風格最成熟作品「信任的模樣」推出中譯本，全作由4篇小說組成，描寫30世代對愛情及生活的信念。（潮浪文化提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月22日
韓國小說家朴相映出道至今風格最成熟作品「信任的模樣」推出中譯本，全作由4篇小說組成，描寫30世代對愛情及生活的信念。（潮浪文化提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月22日
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（中央社記者葉冠吟台北22日電）因「在熙，燒酒，我，還有冰箱裡的藍莓與菸」入選國際布克獎成為話題的韓國小說家朴相映，出道至今風格最成熟作「信任的模樣」推出中譯本，描寫30世代對愛情及生活的信念。

朴相映近期因作品同步改編為電影「在熙的男，朋友」及影集「大都市的愛情法」，再度成為成為焦點。根據潮浪文化書訊，「信任的模樣」描寫成為社會新鮮人的30世代人們，在這個階段，除了在職場要面臨艱苦的奮鬥，也夢想更美好的生活及穩定關係，最終卻可能難以兼得。

全作由4篇小說組成，各自以第一人稱敘述自己的故事。「現在的年輕人」聚焦於職場，呈現南韓高壓嚴苛的辦公室文化縮影。「半個月後的愛」描述疫情時期的封鎖隔離對戀人的考驗。「成為我們的瞬間」透過女性角色試圖對社會僵固體制做出無聲抗議。「關於信任」作為最後一篇，朴相映刻意透過劇情的反轉質疑愛情的意義，也誠實描繪人們在愛情間游移的灰色地帶。

朴相映在書序特別分享，台灣對他來說，是一個擁有特殊回憶、能聯想起「初戀」感的國家，當然也受到許多台灣青春電影、電視劇與小說影響，很開心能藉由作品認識台灣的讀者。

在韓國，「信任的模樣」常與「在熙，燒酒，我，還有冰箱裡的藍莓與菸」、「想成為一次元」並稱為「愛情三部曲」。

朴相映表示「想成為一次元」描繪十世代的青澀戀愛，「在熙，燒酒，我」展現的是20世代熱情如火的戀愛，而「信任的模樣」則呈現一群邁入30歲、被職場生活折磨得不成人形的人們，叩問愛情究竟有何意義的作品。

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「信任的模樣」是朴相映在2019年開始撰寫，並於2020畫下句點作品。當時他和大家一樣受困家中，過著因疫情而不便的日常。

朴相映形容那段時間原本可能會充滿孤獨，「但勾勒出小說裡的4名主角、讓他們在書中鮮活起來，我就不覺得寂寞了，也可以說這本小說拯救了那個時期的我。」他認為，疫情帶來前所未有的考驗，這些人卻沒有放棄對愛情的希望，並持續努力尋找對生活的信念，「我希望能在書中描繪出這樣一群不放棄的人的身影。」（編輯：李亨山）1140422

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