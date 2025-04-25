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國光劇團跨界製作「精衛」 以神話之眼回望汪精衛

2025/4/25 16:41（4/25 17:01 更新）
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國光劇團30週年全新製作「精衛」不以寫實方式重述歷史人物汪精衛生平，而是藉由神話鳥的視角，鋪陳一名詩人如何走上烈士與政治家的道路，汪精衛一角特邀國光武生李家德（前中）詮釋。（國光劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月25日
國光劇團30週年全新製作「精衛」不以寫實方式重述歷史人物汪精衛生平，而是藉由神話鳥的視角，鋪陳一名詩人如何走上烈士與政治家的道路，汪精衛一角特邀國光武生李家德（前中）詮釋。（國光劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月25日
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（中央社記者葉冠吟台北25日電）以神話鳥精衛臆想歷史人物汪精衛，詩歌呼喚靈魂深處的孤寂身影，國光劇團攜手翃舞製作，以京劇結合現代舞的跨界形式演出最新作品「精衛」，重新看見汪精衛。

「精衛」從「山海經」中銜石填海的神鳥精衛形象出發，在20世紀初風雲湧動的年代，青年汪兆銘便以「精衛」為號，自許以身填國難。戲中不以寫實方式重述汪精衛生平，而是藉由神話鳥的異想視角，鋪陳一位詩人如何走上烈士與政治家的道路。

「精衛」今天舉辦彩排記者會，國光劇團指出，汪精衛在現實中或許是爭議人物，但在這場以詩與想像構成的精神之旅中，他不再僅限於歷史論述的「漢奸」或「烈士」定位，而是懷抱理想、身陷抉擇、靈魂破碎卻依舊吟詩不止的詩人。

汪精衛曾寫下：「銜石成痴絕，滄波萬里愁」、「人生代謝亦如此，殺身成仁何所辭」等詩句。國光劇團表示，劇中不但引用其詩作，更由國光著名崑曲名家溫宇航親自「獻聲」，擔綱「詩魂」，吟唱汪詩。

國光劇團表示，希望讓觀眾透過聲音直抵詩人的靈魂深海，不為洗白、不為翻案，而是試圖喚回一段被塵封的抒情主體經驗，在動盪時代裡，每個選擇背後都有難以言說的痛與夢。

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國光劇團藝術總監王安祈認為，「歷史看結果，文學看初心」，汪精衛也未必僅能落入「忠奸雙照」、「一生分作兩回人」的二元論述框架。中央研究院院士余英時也曾於「雙照樓詩詞藁」序中寫下：「汪精衛在本質上應該是一位詩人」。如今這份將汪精衛「搬回詩的世界」的願望，將在戲劇舞台上得以實現。

「精衛」由黃宇琳、李家德領銜主演，溫宇航特別獻聲，將於26、27日在台灣戲曲中心大表演廳演出。（編輯：張雅淨）1140425

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「京劇小天后」黃宇琳（右）在國光劇團全新製作「精衛」中扮演精衛鳥，在海天交界之處與歷史人物汪精衛的詩魂相遇，也與其靈魂深處展開對話。（國光劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月25日
「京劇小天后」黃宇琳（右）在國光劇團全新製作「精衛」中扮演精衛鳥，在海天交界之處與歷史人物汪精衛的詩魂相遇，也與其靈魂深處展開對話。（國光劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月25日
國光劇團喜迎30週年，攜手翃舞製作以京劇結合現代舞的跨界形式帶來最新作品「精衛」，26日將正式搬演，25日舉行彩排記者會。（國光劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月25日
國光劇團喜迎30週年，攜手翃舞製作以京劇結合現代舞的跨界形式帶來最新作品「精衛」，26日將正式搬演，25日舉行彩排記者會。（國光劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月25日
汪精衛
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