洪瑋婷短片舊金山電影節放映 展台灣新銳創作視角

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（中央社記者張欣瑜舊金山25日專電）台灣導演洪瑋婷的短片「風流少女殺人事件」今年從眾多作品中獲選在舊金山國際電影節放映，從女性視角出發，向楊德昌等台灣導演致敬，引發國際觀眾共鳴。她表示，希望跳脫悲情框架，玩出另一種風格。

楊德昌導演作品「牯嶺街少年殺人事件」女主角小明搖身一變，成了殺死男主角小四的復仇者，似曾相識的角色人物、學生制服、及1980年代的台灣戲院，在台灣新一代女性導演洪瑋婷12分鐘短片「風流少女殺人事件」歷歷再現，電影氛圍卻迥然不同。

「我想要跳脫女性在大銀幕上悲情的框架。」1988年出生，曾在國立政治大學、舊金山州立大學兩地求學的洪瑋婷，受楊德昌、楊家雲等台灣導演的啟發，創作出「風流少女殺人事件」，以女性視角看待世界，作品予人奇幻感，少了強烈的壓抑感。

「風流少女殺人事件」故事發生在一個炎熱的夏天，少女小明去買西瓜汁，然後在異色電影中，探索她的情慾啟蒙。視覺元素受義大利70年代黃片（Giallo）影響。

除了向楊德昌、楊家雲的作品致敬，「風流少女殺人事件」還嗅得到濃濃的蔡明亮氣息。女主角小明愛喝「西瓜汁」，這是蔡明亮作品「天邊一朵雲」的重要情慾符號。

這部短片經過全球海選，24日在美國歷史悠久的舊金山國際電影節（SFFILM）放映，明快的節奏、充滿台灣元素的場景，讓觀眾屏息凝神。此前，「風流少女殺人事件」已在美國Fantastic Fest影展、布魯塞爾國際奇幻影展等各大影展亮相。

戴著俏皮的西瓜耳環現身，洪瑋婷接受中央社訪問，表示作品並非要追求正義，而是「追求一個幻想的權利」。言談頗有後現代女性的味道，自由不設限、又帶點叛逆。

「風流少女殺人事件」為她在舊金山州立大學電影研究所的畢業製作。被問到如何揣摩建構1980年代的台灣社會樣貌，她表示，直到在舊金山念書，才發現台灣戒嚴時期有一段異色電影放映史，是她當初在台灣念書時都沒有發現的，因此萌生了興趣。

「當時異色電影有個很好玩的地方，就是那時還沒有審查制，也沒有電影分級制，我想像，假設一位青少女，第一次去戲院，然後看到一些很香辣的畫面，對她來說會是一個什麼樣的感覺。」她也特別感謝台灣歷史學者卓庭伍等人激發創作能量。

由於「風流少女殺人事件」採用了不同導演的元素，讓許多國外觀眾產生共鳴，「大家會說，看到了像是蔡明亮的影子，像是楊德昌的影子，像是侯孝賢的影子。」

在國外闖盪，洪瑋婷也觀察到台灣電影在全球影響力，「大家會問我是哪裡來的，他們都知道台灣有位楊德昌導演。」這讓她很有感觸，「我們每個人都代表著台灣。」

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她也希望以台灣電影人身分走出自己的風格，「怎麼樣可以藉我的作品去玩另一層東西...觀眾看完後覺得耳目一新，感到很快樂，很好玩，對我來說這是很好的反饋。」

駐舊金山辦事處此次贊助「風流少女殺人事件」放映，新聞組長郭卉蓁表示，文創是台灣重要的軟實力之一，期待透過洪瑋婷的作品，讓舊金山更多觀眾認識台灣文化。（編輯：韋樞）1140426