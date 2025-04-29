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「人間條件四」布景升級 蔡英文驚喜現身看戲

2025/4/29 18:16（4/29 18:31 更新）
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前總統蔡英文（後中左黑衣者）日前驚喜現身綠光劇團「人間條件四」首演現場，與導演吳念真（後中右白衣者）及演員交流互動。（綠光劇團提供，張大魯攝影）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月29日
前總統蔡英文（後中左黑衣者）日前驚喜現身綠光劇團「人間條件四」首演現場，與導演吳念真（後中右白衣者）及演員交流互動。（綠光劇團提供，張大魯攝影）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月29日
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（中央社記者葉冠吟台北29日電）綠光劇團「人間條件四」上週睽違16年在台北國家戲劇院首演，布景全面升級，前總統蔡英文還驚喜現身看戲，引起觀眾紛紛起身拍照；導演吳念真也開心在後台與蔡英文用台語交流。

「人間條件」系列近年陸續重演，依舊能跨時代感動觀眾。在今天公布的首屆台北戲劇獎，吳念真更以「人間條件一」入圍最佳編劇獎。得知好消息後，吳念真謙虛回應中央社記者：「這個⋯⋯都一把年紀了，不被嫌棄已經萬幸了，很安慰，謝謝！」

吳念真原創編導的「人間條件四」展現魅力，拿捏一對姊妹情感羈絆與難以言語訴說之情，生動寫實的台詞在情感與幽默之間靈活展現。台北首週演出皆完售，不只有嘉義戲迷包車來台北，還有馬來西亞、新加坡及香港觀眾特別飛來。

上週演出時，不少名人星光蒞臨欣賞，包含蔡英文、徐若瑄、許富凱、王彩樺、王琄、電影製片人王師、導演梁志民等。全程看完的蔡英文特別到後台與導演、演員們交流，更自然用台語互動。

蔡英文提到小時候在家就講台語，儘管有些用詞在現代已不那麼常用，依然聽得懂劇中大部分的內容。吳念真也表示：「這次演出的演員中，還有來自瑞典、卻能說一口流利台語的人，顯示出台語的多元性與戲劇跨越國界的魅力。」

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特別的是，今年「人間條件四」場景道具全面升級。舞台設計曾蘇銘透過場景道具細節，彰顯劇中角色生活化的性格特質。整體採「變形金剛」概念，用舞台轉向和景片翻頁拼構組合，變換出3個不同的場景，包含夾層屋概念的姊妹家、位於公寓大樓高牆下方的保全管理員櫃檯，及冷色調的都會辦公大樓。

劇團指出，在布景上更留有大片天空，呈現劇中日夜晨昏的時間感，觀眾能看到舞台畫面上，夜空裡的月亮隨劇情轉折有陰晴圓缺的變化，照映出角色心境的悲歡離合。「人間條件四」即日起至7月底展開全台巡迴，盼帶領觀眾重回劇場悸動。（編輯：李亨山）1140429

「人間條件四」新版舞台設計整體採「變形金剛」的概念，用舞台轉向和景片翻頁拼構組合，變換出三個不同的場景。（綠光劇團提供，張大魯攝影）。中央社記者葉冠吟傳真 114年4月29日
「人間條件四」新版舞台設計整體採「變形金剛」的概念，用舞台轉向和景片翻頁拼構組合，變換出三個不同的場景。（綠光劇團提供，張大魯攝影）。中央社記者葉冠吟傳真 114年4月29日
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