從手稿凝視現代劇場藝術 致敬聶光炎舞台歲月

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）劇場設計師聶光炎以超過半世紀的創作歷程，形塑出台灣表演藝術的視覺語言。關渡美術館展出「凝視舞臺」，透過手稿、模型與空間，向這位低調卻影響深遠的劇場先驅致敬。

在北藝大關渡美術館裡，諾貝爾文學獎得主高行健編導的現代戲曲「八月雪」復刻舞台模型，悄悄在小黑盒裡運作換景，重現那場八月炎夏的落雪。這是國家文藝獎得主聶光炎2002年為其打造的禪意舞台。

1933年出生的聶光炎，劇場舞台設計資歷宛若台灣表演藝術發展歷史，從早年的話劇年代，到表演工作坊、雲門舞集、蘭陵劇坊、當代傳奇劇場等眾多表演團體草創時期，或在探索新戲路的劇作中，都能看見他留下的足跡。經典作品包含「遊園驚夢」、「暗戀桃花源」、「樓蘭女」、「陳三五娘」及台灣首部音樂劇「棋王」等，風格多樣不受限。

●台灣逾6成表藝舞台出自他手 聶光炎融合中西美學

「他是台灣現代劇場視覺上的開創者。」北藝大戲劇學院院長王世信接受中央社專訪，這樣形容聶光炎。身為聶光炎學生，也是「凝視舞臺」策展人，王世信把聶光炎創造出逾百部舞台的工作室，拆解成一張張工作桌放入展場，呈現聶光炎的色筆、模型到反覆試驗繪製的手稿，看見聶光炎的創作思維。

聶光炎畢業於政戰學校戲劇科，後赴美修習舞台設計，接受西方劇場專業訓練，將中西方美學和諧融合，王世信認為聶光炎不斷開創嶄新的劇場設計語彙，為後輩劇場人鋪路、帶路。

例如改編作家白先勇同名小說的舞台劇「遊園驚夢」，故事中西合璧，穿插現實與回憶轉換，聶光炎便首開台灣劇場先河，導入動靜態多媒體影像，王世信回憶：「當時還沒有投影機，老師是利用幻燈機搭配燈光，在螢幕上呈現出人物的回憶與內心世界。」

王世信指出，聶光炎從不被創作者天馬行空的想像擊倒，反而能用邏輯替對方梳理脈絡，提供具體方向，「這歸功於老師總是謹慎、好學且求新求變」。

●謙虛勤學的實踐者 聶光炎把燈光留給舞台

在王世信印象中的聶光炎是一名謙虛勤學的實踐者，每天清晨4時起床閱讀，類型廣雜，因為他認為劇場是綜合型藝術，必須廣泛涉獵才能與創作者溝通；在退休前仍堅持每天練習素描彩繪半小時，保持手感，50歲後也與時俱進學習電腦繪圖。

儘管台灣逾6成表演藝術舞台出自其手，聶光炎始終將聚光燈留給舞台，謙虛地說：「我只是一個在黑暗裡面工作的人」。

2024年底，聶光炎在好友汪其楣近3年勸說下，捐贈大量設計資料促成台大圖書館的手稿特展；「凝視舞臺」則是王世信與夥伴，以其職涯與台灣劇場發展歷史軸線相互應，能系統性看見時代軌跡，才說服老師同意。

「舞台設計家不是教出來的，你要自己學才行。」王世信難忘聶光炎傾囊相授，一步步帶領學生真誠面對作品，找出個人風格。如同展場入口和出口處，掛著當年聶光炎親筆寫給學生的信。

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聶光炎將手稿交託給學生王世信，王世信再邀自己的學生共同策劃出這場致敬展覽，一棒接一棒，台灣劇場設計的火苗持續傳承，如今星火燎原、熠熠閃爍。

「凝視舞臺」於關渡美術館展至18日，免費參觀。（編輯：管中維）1140502

國立台北藝術大學戲劇學院院長、「凝視舞台」策展人王世信（圖）形容舞台設計聶光炎是「台灣現代劇場視覺開創者」，其資歷宛若台灣表演藝術發展歷史。中央社記者王飛華攝 114年5月2日

當代劇場設計大師聶光炎以超過半世紀的創作歷程，形塑出台灣表演藝術的視覺語言。關渡美術館「凝視舞台－聶光炎和我們的劇場時代」特展，透過手稿、模型與空間致敬這位低調卻影響深遠的劇場先驅。中央社記者王飛華攝 114年5月2日

關渡美術館「凝視舞台－聶光炎和我們的劇場時代」特展，在北藝大戲劇學院院長王世信的印象中，老師聶光炎是名謙虛勤學的實踐者，從設計圖稿就能看見他謹慎、反覆試驗，努力求新求變的認真態度。中央社記者王飛華攝 114年5月2日