不可抗力原因致逾期繳納稅捐 免徵滯納金

（中央社記者范正祥台北20日電）立法院院會今天三讀通過修正稅捐稽徵法部分條文，納稅義務人因不可抗力或不可歸責原因致逾期繳納稅捐，免予加徵滯納金。

現行稅捐稽徵法第20條條文規範，依稅法規定逾期繳納稅捐應加徵滯納金者，每逾二日按滯納數額加徵百分之一滯納金；逾三十日仍未繳納者，移送法院強制執行。

提案修正的中國國民黨籍立法委員賴士葆認為，為求公允，並符公義，宜參酌契稅條例及關稅法相關規定，增訂稅捐稽徵法第20條但書規定，免予加徵滯納金。

立法院院會三讀通過修正稅捐稽徵法第20條條文明訂，因不可抗力或不可歸責於納稅義務人的事由，致不能於法定期間內繳納者，得於其原因消滅後十日內，提出具體證明，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納經核准者，免予加徵滯納金。

另外，現行稅捐稽徵法第48條條文針對享租稅優惠的納稅義務人若有嚴重逃漏稅情事，應停止並追回其優惠待遇，卻未明訂是否應將其姓名與相關資料進行公告。

提案修正的民主進步黨籍立委郭正亮主張，減少條文模糊空間，修補法律漏洞。

院會今天討論此案時，採納立法院財政委員會日前審查通過的修正版本，第48條條文新增，依規定停止並追回違章行為所屬年度享受租稅優惠待遇者，財政部應於該停止並追回處分確定年度的次年，公告納稅義務人姓名或名稱。（編輯：張良知）1071120