台股跌破9800點 創11月以來新低

（中央社記者田裕斌台北20日電）蘋果(Apple)再傳砍單消息，不但蘋果股價出現重挫，也連帶重擊蘋概股表現，指數今天走勢疲弱，跌破9800點大關，且收盤位置創11月以來新低。

終場加權股價指數下跌84.70點、跌幅0.86%、收在9743.99點、成交值新台幣921.49億元，不但台積電進逼前波低點217元，鴻海股價更已創減資以來新低點71元。

分析師表示，相較於集中市場指數跌破所有均線支撐，以中小型股為主的櫃買指數相對有撐，今天收在119.64點，仍站在5日線119.03點之上，顯示在權值股遭到提款之際，中小型股仍有資金青睞。

分析師指出，台股近期陷入低量潮，已連續2個交易日成交值不到950億元，在九合一大選剩下不到一週下，資金觀望氣氛濃厚，且在籌碼已經沉澱乾淨下，即使遭遇國際股市利空，下殺力道也相對有限。

法人表示，目前集中市場融資餘額僅1239.89億元，櫃買市場融資餘額也只有426.12億元，整體融資餘額不到1700億元，市場浮額不多，加上外資近期有逐漸回補的動作，不但現貨市場買多於賣，在台指期市場持有多單部位也創近期新高，短線外資動向可觀察明天台指期結算後，外資留倉部位。

法人也認為，台股在大選剩下3個交易日之際，短線估陷入量縮震盪格局，前低9616點可望具有強勁支撐，等待大選結果出爐後，市場不確定性塵埃落定，量能將指引後市方向。（編輯：黃國倫）1071120