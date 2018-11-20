德國逐年減煤 以廢煤為終極目標

為了履行減碳承諾，德國近日可望公布淘汰燃煤電廠的時間表。圖為德國西部露天開採的加爾茲唯勒（Garzweiler）褐煤礦區。（萊茵集團提供）中央社記者林育立柏林傳真 107年11月20日

（中央社記者林育立柏林20日專電）聯合國氣候會議下月即將召開。德國在確定2022年廢核後，能源政策正朝向廢煤邁進，近日可望宣布淘汰燃煤電廠的時間表。

燃煤火力發電是德國主要的電力來源，不過根據德國聯邦能源及水資源公會（BDEW）的數據，今年前3季再生能源占全國用電的比重已達38%，較去年同期成長3%，再生能源對供電的重要性與煤電已經不相上下。

觀察歷年發電量，可看到煤電在德國萎縮的趨勢。根據聯邦統計局（Destatis）的統計，褐煤發電從2013年的1450億度，逐年下滑到去年的1340億度，煙煤發電也從1110億度降到820億度。

燃煤發電持續下降，也導致電力部門的碳排量降低，從2013年的3.26億噸，逐年下滑到去年的2.85億噸。

德國在福島核災後，全力推動能源轉型，目標是在2030年前將再生能源的比重提高到65%。德國還簽署了巴黎氣候協定，向國際社會承諾減碳，提早關閉高碳排的燃煤電廠已勢在必行。

不過，本地蘊藏豐富的煤礦，為德國帶來超過100年的經濟繁榮，相關產業目前仍有6萬名員工。如何協助工人轉業？礦區的產業結構該如何轉型？煤電廠退場造成電力公司損失，又該如何賠償？

為了克服這些棘手的難題，今年6月，德國政府召集全國學界菁英、以及環保團體、能源業、地方政府和工會代表成立「成長、結構調整與就業委員會」，一般簡稱「煤炭委員會」，定期開會商討對策。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第24次締約方會議（COP 24），12月2日至14日將在波蘭召開，目前已有法國、英國、荷蘭、義大利、瑞典、加拿大等國決定廢煤。

儘管面臨煤電業和礦區地方政府的龐大阻力，一般預料，煤炭委員會在聯合國氣候會議召開前夕，將公布淘汰燃煤電廠的路徑圖，向國際宣示德國減碳的決心。

德國媒體經常用「骯髒」來形容煤電，社會對廢煤早有共識。工業革命的原鄉西部的魯爾（Ruhr）區，開採煙煤的歷史超過200年，今年年底即將劃上句號。目前社會上的討論，主要聚焦在褐煤礦區和燃煤火力發電廠退場的時間表。

坐擁多處露天礦區的萊茵集團（RWE）既是全國發電量最多、也是碳排量最高的電力公司，在社會一片反煤的聲浪中，尤其受到矚目。

萊茵集團總裁施密茲（Rolf Martin Schmitz）接受最新一期「經濟週刊」（Wirtschaftswoche）訪問時表示，再生能源無法一下子取代煤電，缺口只能由天然氣來替代，但由於天然氣價格比燃煤還貴，因此他與環保團體立場不同，反對太快廢煤，以免造成電價上漲，增加企業負擔。

今年3月，萊茵集團才從德國另一家能源巨擘意昂（E.ON）手中買進再生能源發電事業，打算全力衝刺綠電。施密茲強調：「化石燃料的時代即將走向終點，重點是要有尊嚴的告別。」（編輯：陳惠珍）1071120