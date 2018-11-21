LINE獎勵用戶機制 考慮用加密貨幣取代點數

通訊軟體LINE於21日舉辦開發者大會，技術長朴懿彬（Park Euivin）受訪說，LINE今年推出可獎勵用戶的加密貨幣LINK，就長遠發展的方向而言，有可能取代現行的LINE Points點數系統。中央社記者吳家豪東京攝 107年11月21日

（中央社記者吳家豪東京21日電）通訊軟體LINE技術長朴懿彬（Park Euivin）今天表示，LINE打造代幣經濟，今年推出可獎勵用戶的加密貨幣LINK，就長遠發展的方向而言，有可能取代現行的LINE Points點數系統。

LINE今天在日本東京的八芳園舉辦2018年開發者大會，今年活動主軸為Next LINE，共安排超過50場主題活動，分享新技術、專業知識、經驗與挑戰。

針對LINE致力打造的「代幣經濟」，朴懿彬接受台灣、泰國、印尼媒體團採訪時表示，對於平台業者而言，用戶是最重要的，因為用戶能夠為平台貢獻並取得回饋，形成生態圈。

她強調，目前LINE可以用LINE Points點數作為獎勵，回饋給用戶，如果其他廠商要回饋用戶，必須開發自有的數位點數系統；然而，LINE推廣的代幣經濟必須讓很多夥伴都能加入這個生態圈，用戶才能在其中真正受惠。

現場媒體詢問，LINE今年推出用於獎勵用戶的加密貨幣LINK是否會取代LINE Points，朴懿彬表示，雖然不一定會發生，但這確實是「長遠發展的方向」。

朴懿彬說，為了增加LINK的使用場景，LINE已推出問答類、預測類、產品評論類、美食評論類、地點評論類等數款去中心化應用程式（dApp），如果能推出更多的好服務，就能吸引更多用戶參與並貢獻，但是LINE也不想一次推出太多dApp去「轟炸」用戶，反而更希望精挑細選。

今年9月LINE推出旗下第一款加密貨幣LINK及第一個區塊鏈網路LINK Chain，兩者皆由LINE獨立開發。不同於其他加密貨幣或數位代幣，LINK將不會進行首次代幣發行（ICO），而是當用戶使用LINE生態圈中的特定服務時，給予LINK做為獎勵。（編輯：林孟汝）1071121