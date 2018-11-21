OECD下修明年全球成長預估 警告經濟恐放緩

（中央社巴黎21日綜合外電報導）經濟合作暨發展組織（OECD）今天發布最新經濟展望報告，下修明年全球經濟成長預估，並警告全球經濟已觸頂，將面臨國際貿易緊張及貨幣政策緊俏導致的經濟放緩。

OECD今天下修2019年經濟成長預估，從原估3.7%調降至3.5%。今年經濟成長預估則維持在3.7%不變。

OECD在最新的經濟展望報告（Economic Outlook）中，預估2020年經濟成長3.5%。

報告中表示：「2019年脆弱的展望反映了前景惡化，主要是在土耳其、阿根廷和巴西等新興市場。」

「2020年經濟進一步減緩則比較是反映先進經濟體的狀況，因為貿易放慢，財政和貨幣支援減少開始造成傷害。」

OECD秘書長古瑞亞（Angel Gurria）強調貿易衝突和政治不確定性帶來的問題。這顯然是指美國總統川普和中國的貿易緊張引發的市場動盪。

古瑞亞在聲明中說：「我們呼籲決策者協助重建對以規則為基礎的國際貿易制度的信心。」

報告表示，貿易緊張已導致今年全球國內生產毛額（GDP）減少0.1至0.2個百分點。

倘若華府對所有輸美中國商品加徵25%的關稅，一如川普揚言採取的行動，2020年全球經濟成長恐降至接近3%。

報告中還說，美國經濟成長預估可能減少0.8個百分點，中國則減少0.6個百分點。

OECD目前預估美國今年經濟成長2.9%，明年2.7%，和之前預估值相同。但報告調降中國今、明年經濟成長各0.1個百分點，分別來到6.6%和6.3%。

OECD警告，中國經濟「若更大幅」減速恐重創全球成長，特別是一旦打擊到金融市場信心。

OECD首席經濟學家布恩（Laurence Boone）說，現在雖沒什麼跡象顯示，經濟減緩情況會比預期嚴重。但風險程度足以發出警訊，以利準備因應未來可能發生的風暴。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1071121