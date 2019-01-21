求過關 中國承包英國核電廠將改用勞斯萊斯設備

（中央社台北21日電）中國企業承包英國核電廠建設，始終引發疑慮。英國金融時報報導，中方正與英國勞斯萊斯公司談判，希望採用這家英企的核電設備，企圖化解外界對中國介入英國核電工程的疑慮，以求過關。

根據報導，與勞斯萊斯（Rolls-Royce）談判的是承包英國布拉德威爾（Bradwell）核電廠工程的中國廣核集團，屬於中國國企，是中國最大的核電工程集團。而採用勞斯萊斯的設備，是中廣核的重大讓步。

中廣核承包布拉德威爾核電廠，原本計劃安裝名為「華龍一號」的反應爐控制系統，這套系統由中廣核自行開發。然而，中廣核的上述讓步，為的是緩解外界對中國企業在英國建造基礎設施的擔憂。

報導指出，中廣核證實正與勞斯萊斯談判中，尋求獲得英國核能監管機構的批准。

英國業界人士指出，如果布拉德威爾核電廠的控制系統由勞斯萊斯製造，並由英國核能監管機構審查，計劃被否決的風險將明顯降低。

報導提到，英國的核電廠計劃正處於混亂狀態。先前，因融資計劃失敗，日本企業日立及東芝先後宣布擱置及退出2個承包的英國核電廠計劃。

中廣核更早前參與投資英國欣克利角（Hinkley Point）核電廠的興建案，曾廣受矚目。但報導指出，英國梅伊政府對來自中國的投資，熱情沒有前幾屆政府高，且美國更對中國參與英國核電廠建設感到擔憂。

中廣核先前已表示，為解決政治敏感，未來考慮不參與布拉德威爾核電廠的營運。（編輯：邱國強）1080121